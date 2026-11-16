한림성심대 ‘지역상생 나눔 프로그램’ 성공적 마무리

한림성심대학교(총장 문영식)는 지난 13일 춘천북부노인복지관에서 진행한 헬스케어 활동을 끝으로 1년 동안 추진한 ‘지역상생 나눔 프로그램’을 총 4회에 걸쳐 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이날 행사에는 간호학과, 물리치료과, 방사선과, 치위생과 등 4개 학과 학생과 교직원이 참여해 전공별 특성을 살린 맞춤형 건강관리 서비스를 제공했다.

ⓒ한림성심대

앞서 지난 5월에는 어우리꿈터와 함께 커먼즈필드에서, 9월에는 할머니경로당과 해강아파트 경로당을 방문해 헬스케어 및 스마트 활동 프로그램을 운영하는 등 지역사회로부터 큰 호응을 얻었다.

주요 프로그램은 ▲간호학과의 만성질환 관리 상담·교육과 기초건강관리 체크 ▲물리치료과의 노인운동교육 및 자세 균형 측정 ▲방사선과의 골밀도 측정 체험 ▲치위생과의 구강건강 체크 및 구강보건교육 등이다.

지역상생 나눔 프로그램은 혁신지원사업단의 ‘지역사회 문제해결 프로젝트’의 일환으로 대학의 사회적 역할 수행과 지역사회 문제를 해결하기 위한 목적으로 지역의 기관들과 협업해 진행됐다.

한림성심대학교 혁신지원사업단은 대학의 중장기 발전계획과 연계해 고등직업교육 혁신, 지역 맞춤형 인재 양성, 산학·지역협력, 자율혁신을 추진하고 있다.

이주상 혁신지원사업단장은 “대학의 전문역량을 활용한 나눔 활동은 지속적으로 이어나갈 것이며, 지역사회 유관기관과의 협력을 바탕으로 지역대학의 사회적 책무를 다함으로써 지역상생에 기여하고자 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 25일까지이다.