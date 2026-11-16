구직자 2500명 몰린 완주 일자리 박람회…200여 명 1차 합격 '낭보'

전북 완주군이 마련한 대규모 채용 장터에 구직자 2500여 명의 발길이 이어지며 체육관 안이 종일 취업 열기로 뜨겁게 달아올랐다.

완주군은 최근 우석대학교 체육관에서 주최한 ‘2026 완주군 일자리 박람회’에서 관내 150여 개 기업과 기관이 직·간접적으로 참여한 가운데 현장 면접과 상담을 진행해 200여 명의 구직자가 1차 합격의 기쁨을 안았다고 16일 밝혔다. 1차 관문을 통과한 합격자들은 향후 각 기업의 최종 2차 면접을 거쳐 정식 채용을 확정 지을 예정이다.

이번 박람회는 인력난을 겪는 지역 유망 기업에는 검증된 지역 인재를 만날 기회를 제공하고, 일자리를 찾는 구직자에게는 양질의 맞춤형 일터를 연결하기 위해 기획됐다.

▲우석대학교 체육관에서 열린 ‘2026 완주군 일자리 박람회’에서 구직자들이 참가기업 부스를 찾아 현장 면접과 상담을 진행하고 있다. ⓒ

행사장 내 채용 부스마다 이력서를 손에 쥔 구직자들의 진지한 면접과 상담 행렬이 끊이지 않으며 구인과 구직의 간극을 좁히는 생생한 소통의 장이 펼쳐졌다.

부대 프로그램 역시 구직자들의 발길을 붙잡았다. 완주군시설관리공단을 비롯해 LS엠트론(주), ㈜오디텍, ㈜서진산업 등 지역 대표 기업과 기관이 나선 채용설명회에서는 기업별 채용 기준과 실제 근무 환경, 복지 혜택이 상세히 공개돼 취업 준비생들의 큰 호응을 얻었다.

또한 현직 인사담당자들이 직접 무대에 오른 ‘잡앤톡(JOB&TALK) 콘서트’에서는 실시간 질의응답을 통해 생생한 취업 전략과 현장 정보를 나누며 구직자들의 막막함을 덜어줬다.

완주군과 완주군 일자리지원센터는 박람회가 일회성 행사에 그치지 않도록 촘촘한 사후 관리에도 나선다.

이번 박람회를 통해 취업에 성공한 이들에게는 안정적인 직장 적응과 장기 근속을 돕는 고용 유지 프로그램을 제공하고 아쉽게 고배를 마신 미채용자에게도 맞춤형 취업 알선과 상담 서비스를 지속적으로 연계할 방침이다.

유희태 완주군수는 “이번 박람회가 구직자에게는 내일을 여는 든든한 일터를 찾고, 기업에는 지역과 함께 성장할 우수한 인재를 확보하는 상생의 디딤돌이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 현장의 구인난 해소와 군민의 안정적인 일자리 창출을 군정의 최우선 과제로 삼아 피부에 와닿는 맞춤형 고용 정책을 쉼 없이 펼쳐 나가겠다”고 말했다.