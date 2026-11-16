10년 눈앞 둔 완주 아동권리영화제, 규모·전문성 모두 잡았다

출범 10주년을 눈앞에 둔 전북 완주군의 대표 어린이·청소년 문화 축제인 '2026년 완주 아동권리영화제'가 올해 역대급 출품 열기와 국내 최정상급 영화인들의 참여 속에 한층 깊어진 전문성을 뽐내며 성황리에 막을 내렸다.

완주군은 지난 14일 삼례문화예술촌 일원에서 아동·청소년과 가족, 영화인 등 300여 명이 모인 가운데 ‘2026년 완주 아동권리영화제’를 열고 인공지능(AI) 시대를 마주한 아이들의 시선과 목소리를 스크린에 담아냈다.

지난 2017년 첫발을 뗀 이래 올해로 9회째를 맞이한 이번 영화제는 급변하는 디지털 기술 환경 속에서도 결코 흔들려서는 안 될 아동권리의 본질적 가치를 아이들 스스로의 언어로 조명하기 위해 기획됐다.

올해 영화제는 양적 팽창과 질적 성장을 동시에 이뤄내며 전국 단위 영화제로서의 탄탄한 위상을 입증했다.

전국 각지에서 아동·청소년팀 107편과 가족팀 67편 등 총 174편의 작품이 쏟아져 들어오며 뜨거운 관심을 모았고, 치열한 예선을 뚫은 31편이 본선 무대에 올랐다.

특히 오동진 영화평론가와 민성욱 전주국제영화제 집행위원장, 애니메이션 <마당을 나온 암탉>을 연출한 오성윤 감독, 영화 <표적>의 창감독 등 한국 영화계를 대표하는 거장과 전문가들이 심사위원으로 대거 합류하면서 심사의 공정성과 예술적 깊이를 한 단계 끌어올렸다.

축제의 현장 역시 본선 진출작 31편 상영과 관객과의 대화(GV)를 중심으로 한층 풍성하게 꾸려졌다. 야외 광장에서는 전국에서 찾아온 관람객들을 위해 완주군 청소년기관들이 마련한 다채로운 체험 공간이 운영됐으며, 완주군자원봉사센터의 ‘사랑의 밥차’가 따뜻한 한 끼 식사를 나누며 훈훈한 정을 더했다.

이어 오후에 열린 ‘영화인 토크콘서트’에서는 심사위원들과 본선 진출 어린이·청소년 감독들이 나란히 마주 앉아 작품의 기획 의도와 촬영 뒷이야기를 허심탄회하게 나누는 소통의 장이 펼쳐졌다.

▲전북 완주군이 올해 아홉번째로 마련한 아동권리영화제에서 출품작에 대한 시상식을 마친 뒤 유희태 완주군수와 영화제 관계자, 수상작 출품자 들이 단체촬영을 하고 있다. ⓒ

시상식에서는 본선에 진출한 31팀 모두에게 수상의 기쁨이 돌아간 가운데, 영예의 대상은 아동·청소년 부문에 출품한 김서연 감독의 <검은 사과를 조심해!>가 거머쥐었다.

최우수상은 아동·청소년 부문 <마니또>와 가족 부문 <거머리소녀전>이 각각 차지했으며, 우수상 8팀과 장려상 20팀도 상장과 상금을 받았다.

유희태 완주군수는 “영화를 통해 세상에 날카로운 질문을 던지고 자신만의 해답을 찾아가는 아이들의 모습에서 완주의 밝은 내일을 보았다”며 “앞으로도 유니세프 아동친화도시 완주에서 아이들이 영화를 매개로 마음껏 꿈꾸고 건강하게 성장할 수 있는 토양을 가꾸는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.