양주시, ‘시장 직통 문자민원’으로 청소년 전동킥보드 안전대책 모색

▲정덕영 양주시장이 13일 옥정중심상가를 방문해 관계자와 전동킥보드 안전대책을 논의하고 있다.ⓒ양주시

정덕영 양주시장이 13일 옥정중심상가 일대를 방문해 청소년 무면허 전동킥보드 운행에 따른 시민들의 안전 우려를 확인하고, 안전대책 마련에 나섰다.

이번 점검은 ‘시장 직통 문자민원서비스'를 통해 접수된 시민 불편사항을 확인하고 개선방안을 모색하기 위해 마련됐다.

최근 양주시 백석읍에서 청소년의 무면허 전동킥보드 운행으로 인한 안전사고가 발생하면서 학부모를 비롯한 시민들 사이에서 대책 마련을 요구하는 목소리가 지속적으로 제기되고 있다.

전동킥보드는 이용 편의성이 높은 이동수단이지만, 무면허 운행과 안전수칙 미준수 등으로 인한 사고 위험이 있다. 특히 청소년들의 이용이 빈번한 학원가와 유동인구가 많은 상업지역에서는 보행자와 이용자 모두의 안전을 확보하기 위한 대책이 필요한 실정이다.

이에 양주시는 현행 법령상 전동킥보드 이용을 전면적으로 제한하는 데 한계가 있는 점을 고려해, 서울시 등 타 지자체에서 시행 중인 ‘전동킥보드 없는 거리’ 조성사업을 도입하는 방안을 추진할 계획이다.

시는 2027년 하반기 양주시 동부권과 서부권에 각각 1개소씩 시범구역을 지정·운영하는 방안을 검토하고 있다.

이를 위해 올해 안에 대상지역 선정과 운영방식 등 세부 추진계획을 수립하고 관련 예산 확보에 나설 예정이다. 아울러 전동킥보드 통행 제한에 따른 단속과 불법 주정차 기기 수거 등 실효성 있는 운영을 위해 양주경찰서와 긴밀한 협조체계를 구축할 방침이다.

정덕영 양주시장은 “최근 청소년들의 전동킥보드 이용이 증가하면서 학부모를 비롯한 시민들의 안전에 대한 우려가 커지고 있다”며 “무엇보다 중요한 것은 시민의 생명과 안전인 만큼, 사고가 발생한 뒤 대응하기보다 위험요인을 사전에 발굴하고 예방하는 것이 중요하다”고 강조했다.