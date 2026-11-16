포항시, 가을철 산불 대응체계 강화…감시·진화 인력 338명 투입

불법 소각 단속 강화하고 인접 지자체·군·소방기관과 공조

경북 포항시가 가을철 산불 발생에 대비해 예방 활동과 초기 진화 역량 강화에 나섰다

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시는 16일 덕업근로자종합복지관 대강당에서 산불방지 발대식을 개최하고 산불감시원 직무교육을 진행했다.

이날 행사에는 산불감시원과 산불전문예방진화대원, 소방·의용소방대 및 지역 관계자 등 400여 명이 참석했다.

현재 포항에는 산불감시원 283명과 산불전문예방진화대 55명 등 총 338명의 인력이 배치돼 산불 취약지역 순찰과 예방 활동을 수행하고 있다.

진화대는 7개 조로 운영되며, 산불진화헬기도 가동해 초기 대응 능력을 높이고 있다.

특히 건조한 날씨와 동해안 강풍, 넓은 소나무림 등 산불 위험 요인에 대응하기 위해 불법 소각행위 단속과 주민 계도 활동을 강화한다.

위반 행위에 대해서는 과태료 부과 등 엄정하게 조치하고, 마을 단위의 자발적인 참여를 유도하는 예방 캠페인도 추진할 계획이다.

특히 산불 발생 시 신속한 진화를 위해 경주시와 영덕군 등 인접 지자체를 비롯해 해군항공사령부, 해병사단, 소방기관과의 협력체계도 강화한다.

기관별 인력과 장비를 유기적으로 활용해 산불 확산을 막겠다는 방침이다.

포항시 관계자는 “산불 위험이 높아지는 시기인 만큼 산림 인접 지역에서의 소각행위를 삼가고 시민들의 적극적인 예방 참여”를 당부했다.