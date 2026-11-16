무주군립최북미술관, 문체부 '공립미술관 평가인증' 획득

▲ⓒ최북미술관 김환태문학관 전경

전북 무주군립최북미술관이 군 단위 공립미술관이라는 제한적인 운영 여건을 딛고 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 공립미술관 평가인증’을 획득하며 탄탄한 운영 역량을 대외적으로 인정받았다.

무주군은 「박물관 및 미술관 진흥법」에 따라 공립미술관의 운영 실태를 종합 점검하고 전문성과 공공성을 높이기 위해 시행된 이번 평가에서 무주군립최북미술관이 총점 76.5점을 기록하며 인증기관으로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 평가는 설립 목적의 달성도를 비롯해 조직·인력·시설 및 재정 관리, 자료의 수집 및 관리, 전시·교육 실적, 공적 책임 등 5개 핵심 분야에 걸쳐 엄격하게 진행됐다. 무주군립최북미술관은 이 가운데 전시 개최 및 교육 프로그램 시행 실적에서 86.5점, 공적 책임 분야에서 92.6점이라는 높은 점수를 얻어 인증 획득을 견인했다.

특히 조선 후기 화가 최북의 예술혼을 기리는 미술관 고유의 특성을 살린 참신한 전시 기획과 군민 눈높이에 맞춘 다채로운 교육 프로그램 운영이 호평을 받았으며, 공적 책임 분야에서도 관련 법적·정책적 기준 준수와 지역사회 상생협력을 성실히 이끈 점이 두드러진 성과로 꼽혔다. 개관 이후 꾸준히 쌓아온 내실 있는 운영 경험과 현장 노력이 값진 결실로 이어졌다는 평가다.

김영우 무주군청 태권문화과장은 “앞으로도 전시와 교육의 전문성을 한층 높이고 조사·연구 및 활용 확대와 지역사회 협력을 강화해 관람객 중심의 문화 서비스를 제공하는 데 힘쓰겠다”며 “지역 문화·예술기관과의 긴밀한 연대를 통해 군민들의 문화 향유 기회를 넓히고, 최북의 예술적 가치와 지역 미술 문화를 발전시키며 군민과 함께 성장하는 미술관을 만들어 나가겠다”고 말했다.

▲ⓒ최북미술관 '종이로 연결된 세상' 전시회