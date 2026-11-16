북부지방산림청, 영농부산물 파쇄 지원…소각산불 발생 사전 차단

북부지방산림청(청장 송준호)은 가을철 산불조심기간 영농부산물 소각으로 인한 산불 발생을 예방하기 위해 농가에서 발생하는 영농부산물 수거·파쇄 지원 사업을 적극 추진하고 있다고 16일 밝혔다.

산불 통계에 따르면 최근 10년간(2016~2025년) 영농부산물·쓰레기 소각 등 ‘소각 행위’로 인한 산불은 전체 산불 발생 원인의 22%를 차지하며, 입산자 실화 다음으로 높은 비중을 차지했다.

ⓒ북부지방산림청

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영농부산물은 농작물 수확과 과수 전정 과정에서 발생하는 고춧대, 깻대, 콩대, 과수 잔가지 등으로 농가에서 이를 손쉽게 처리하기 위해 불법으로 소각하는 경우 산불로 확산될 위험이 크다.

특히 건조한 날씨와 강풍이 이어지는 가을철에는 작은 불씨도 대형 산불로 이어질 수 있어 영농부산물 소각을 사전에 차단하는 것이 중요하다.

이에 북부지방산림청에서는 이달 16일부터 30일까지 이어지는 ‘영농부산물 일제 파쇄 주간’에 파쇄 지원 사업을 확대하고 대국민 홍보와 계도 활동 등 산불 예방 활동을 강화할 방침이다.

송준호 북부지방산림청장은 “영농부산물 소각은 자칫 대형 산불로 이어질 수 있는 위험한 행위”라며 “영농부산물은 태우지 말고 파쇄 지원 사업을 적극 활용해 주시길 바란다”고 당부했다.

북부지방산림청은 서울·인천·경기·강원 영서의 74개 시·군·구를 관할하며, 국유림 경영·관리와 산림 보호, 재해 대응, 숲가꾸기, 산불 예방 등을 수행하며 최근에는 지역 산림정책 논의와 민관 합동 숲가꾸기 활동도 추진하고 있다.