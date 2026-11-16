강원대 ‘AI Native 대학’ 전환 가속화…‘KNU 통합 AI 포털시스템’ 구축 착수

2027년 3월 정식 개통 목표

강원대학교(총장 정재연) 정보화본부(본부장 임현승)는 대학의 교육·연구·행정 전반에 인공지능(AI)을 접목하고, 4개 캠퍼스를 연결하는 통합 AI 서비스 환경을 조성하기 위한 ‘KNU 통합 AI 포털시스템 구축 사업’에 본격 착수했다.

이번 사업은 학생과 교직원이 하나의 포털에서 다양한 AI 서비스를 활용할 수 있도록 통합 플랫폼을 구축하고, 학내 데이터와 정보시스템을 연계해 대학의 교육·연구 혁신과 행정 효율화를 추진하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

강원대학교는 지난 8월 ‘KNU 통합 AI 포털시스템 구축 기본계획’을 수립하고, 4개 캠퍼스의 교육·연구 역량과 데이터를 연결하는 대학 차원의 AI 혁신 전략을 마련했다.

특히, 단순한 AI 서비스 도입을 넘어 ‘AI Native 강원대학교’ 실현을 목표로 ▲AI 단일 접점 기반 조성 ▲교육·행정 AX(AI 전환) 구현 ▲사용자 주도 AI 생태계 조성 등 3대 전략을 수립하고, AI를 대학 운영 전반의 혁신을 뒷받침하는 핵심 기반으로 발전시켜 나갈 계획이다.

이를 위해 강원대학교는 고성능 GPU 서버 도입을 완료했으며, 학내 데이터와 정보시스템을 연결하기 위한 데이터 API 도입 등 시스템 연계 기반을 준비했다.

앞으로 학내 유휴 GPU 자원의 공동 활용을 확대하고, 데이터 활용과 정보보호 기능을 강화해 안정적인 AI 서비스 운영 환경을 구축할 방침이다.

또한, ▲1단계 ‘AI 활용 기반 조성’ ▲2단계 ‘AI 활용 혁신’ ▲3단계 ‘AI Native 대학’으로 이어지는 단계별 혁신 로드맵을 추진한다.

구성원 누구나 AI를 활용할 수 있는 환경을 마련하는 것에서 출발해 대학 업무와 서비스를 지능화하고, 궁극적으로 주요 디지털 서비스 전반에 AI를 접목하는 것이 핵심이다.

1단계 ‘AI 활용 기반 조성’은 2027년 3월 통합 AI 포털의 정식 개통을 목표로, 학생과 교직원이 일상에서 바로 활용할 수 있는 AI 서비스를 우선 구축한다.

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주요 서비스는 ▲학내 규정과 대학생활 정보를 안내하는 지능형 챗봇 ▲보고서·발표자료·이미지 등 콘텐츠 제작 지원 ▲문서 작성과 반복 행정업무를 지원하는 AI 에이전트 ▲구성원이 필요한 AI 도구를 직접 제작·활용할 수 있는 환경 등이다.

이를 통해 학생들은 학사와 대학생활에 필요한 정보를 보다 편리하게 확인하고, 교직원들은 자료 검색과 문서 작성 등 반복 업무의 부담을 줄이는 한편, AI를 활용한 업무 생산성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

2단계 ‘AI 활용 혁신’에서는 AI 에이전트의 개발·공유·확산을 지원하고, 학내 정보시스템과 연계한 데이터 조회·분석, 대학 성과관리 및 업무 자동화 기능을 확대한다.

이를 통해 개별 구성원의 AI 활용을 대학의 실제 업무와 데이터 기반 의사결정으로 연결할 계획이다.

최종 3단계 ‘AI Native 대학’은 2028년 3월을 목표로, 통합정보시스템과 사용자 포털, 모바일앱 등 대학의 주요 디지털 서비스 전반에 AI 어시스턴트를 접목한다.

특히, 학생의 학업 이력과 대학생활 데이터를 활용한 맞춤형 학사지도, 진로 설계 및 학업 이탈 예방 서비스를 고도화해 입학부터 졸업, 진로 준비까지 대학생활 전주기를 지원하는 ‘학생성공 중심의 AI 서비스 환경’을 구축할 방침이다.

강원대학교는 이번 사업을 통해 4개 캠퍼스의 교육·연구·행정 자원을 유기적으로 연계하고, 구성원 모두가 AI를 일상적으로 활용하는 대학 환경을 조성할 계획이다.

나아가 AI 기반의 맞춤형 교육과 연구 지원, 행정업무 자동화를 통해 대학의 디지털 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

KNU 통합 AI 포털시스템은 강원대학교 4개 캠퍼스의 교육·연구·행정 기능을 연결해 학생과 교직원이 한곳에서 인공지능 서비스를 이용하도록 구축하는 플랫폼이다.

학사 안내 챗봇, 문서·콘텐츠 제작, 반복 행정업무 자동화 등을 제공하며, 내년 3월 정식 개통을 목표로 단계적으로 확대할 계획이다.

임현승 강원대학교 정보화본부장은 “AI 혁신을 위해서는 서비스 도입에 앞서 컴퓨팅 자원과 데이터, 시스템 연계 및 정보보호 기반이 함께 준비돼야 한다”며 “2027년 3월 통합 AI 포털의 정식 개통을 시작으로 2028년 3월에는 통합정보시스템과 사용자 포털, 모바일앱 등 대학의 주요 서비스 전반에서 AI를 활용할 수 있도록 단계별 사업을 추진해 4개 캠퍼스의 교육·연구·행정 혁신을 뒷받침하겠다”고 했다.

정재연 강원대학교 총장은 “AI는 단순한 기술 도입을 넘어 대학의 교육과 연구 방식을 변화시키는 핵심 동력”이라며 “4개 캠퍼스의 교육·연구 역량을 AI로 연결해 학생에게는 새로운 학습 기회를, 연구자에게는 폭넓은 연구 환경을 제공하고, 구성원 모두가 AI 혁신의 주체가 되는 강원대학교를 만들어 가겠다”고 밝혔다.