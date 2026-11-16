경동대 안경광학과, ‘사랑의 안경나눔’ 재능기부 활동

경동대학교는 안경광학과(학과장 김대종) 학생들이 12일 원주시 귀래면 행정복지센터에서 경제적 어려움으로 안경을 맞추기 힘든 장애인, 청소년, 어르신 70여 명에게 재능기부 봉사활동으로 ‘사랑의 안경나눔’ 행사를 펼쳤다고 밝혔다.

봉사는 먼저 예진과 문진을 통해 눈건강 상태를 파악해 상담으로 불편을 해소하고 만성비감염성 질환 관련 눈건강 교육을 실시했다.

ⓒ경동대

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또 굴절검사를 시행해 원용 또는 근용 안경을 처방했다.

이어 처방에 따라 최신설비의 경동대 안경광학과 조제가공 실습실에서 안경을 만들어 무료로 제공하는 순서로 진행됐다.

경동대 안경광학과는 실무 중심 교육과 산학협력을 바탕으로 전국 안경광학과 최초로 임상실습 안경원과 안경테 제작 실습실을 운영하고, 주문식 교육과 지도교수제를 통해 업계에서 인정받는 학과로 발전해 왔다.

안경광학과 박성렬 봉사동아리 회장은 “많은 어르신이 시력 저하로 일상 생활에 불편을 겪으면서도 경제적 이유로 제때 굴절검사를 받지 못하거나, 교정되지 않은 안경을 착용하고 계셨다”면서, “이날 봉사활동이 큰 도움이 되었을 것”이라고 했다.

황성환 귀래면장은 “정성껏 봉사한 경동대 교수와 학생들에게 감사드린다”며, 이번 활동은 봉사 그 이상으로 ‘노인들께 밝은 세상을 선물한 것’이라고 의미를 부여하였다. 김대종 학과장도 “바른 안경 착용은 삶의 질을 향상시킨다”며, 시력 관리 사각지대에 놓인 지역주민들을 찾아 지속적 봉사활동을 펼쳐 나가겠다고 말했다.