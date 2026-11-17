변동형 주택담보대출 금리 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 두 달 연속 상승했다. 변동형 주담대 금리가 조만간 또 오를 것으로 보인다. 변동형 금리를 선택한 주담대 차주의 이자 부담도 그만큼 더 커지게 됐다.

16일 은행연합회에 따르면 10월 신규취급액 기준 코픽스는 전월(3.43%)보다 0.19%포인트 상승한 3.62%였다. 이는 2024년 2월(3.62%) 이후 2년 8개월 만에 최고치다.

9월 0.25%포인트 상승한 데 이어 두 달째 상승세다. 두 달 사이 전체 상승분이 0.44%포인트에 달한다.

앞서 신규취급액 기준 코픽스는 올 4월 2.89%에서 5월 2.90%, 6월 3.05%, 7월 3.18%로 넉 달 연속 상승했다. 8월에는 3.18%에서 변동이 없었지만 9월부터 다시 상승세를 이어가고 있다.

10월 잔액 기준 코픽스는 3.15%에서 3.26%로 0.11%포인트 상승했다. 신잔액 기준 코픽스도 같은 기간 2.79%에서 2.93%로 0.14%포인트 올랐다.

이에 따라 시중은행의 변동형 주담대 금리도 조만간 상승할 것으로 보인다. 코픽스는 국내 8개 시중은행이 조달한 자금의 금리를 가중평균해 산출한 수치다. 코픽스가 올랐다는 건 그만큼 은행의 자금조달 비용이 커졌음을 뜻한다. 이에 따라 은행은 그만큼의 부담을 변동형 주담대 금리에 반영한다.