역사박물관서 20일 '저항의 현대사, 민주주의의 길' 학술대회 개최

대한민국역사박물관은 오는 11월 20일(금) 14시에 박물관 6층 강의실에서 민주화운동 40주년을 선제적으로 대비하기 위해 '저항의 현대사, 민주주의의 길'을 주제로 <민주화운동 역사와 기억 학술대회>를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 학술대회는 한국 현대사를 저항이라는 주제로 바라보면서 그 속에 담긴 역사적 의미를 재해석하기 위해 기획됐다.

박인규 프레시안 고문의 "개항 이후 세계질서의 변화와 한국 민주주의" 기조발제를 시작으로 송철원 현대사기록원장의 "한국 민주항쟁 65년 약사(略史)", 김춘수 국가기록원 학예연구관의 "계엄과 저항" 발표가 이어진다.

신동호 전 경향신문 논설위원은 "학생운동 100년, 민주주의를 만든 청춘들의 역사"를, 임상우 서강대 명예교수가 "K-민주주의: 저항과 회복의 역사"를 발표한다. 이를 통해 민주화운동의 역사와 기억을 다양한 관점에서 살펴볼 예정이다.

각 발표는 이기범 숙명여대 명예교수의 사회로 진행된다. 이후 유승삼 전 서울신문 사장의 진행으로 종합토론이 이뤄진다. 주제별 발표 이후에는 발표자 전원이 참여하는 종합토론을 통해 저항으로 본 현대사 연구의 향후 과제와 발전 방향에 대하여 깊이 있는 논의의 장을 펼칠 예정이다.

대한민국역사박물관 한수 관장은 "이번 학술대회를 통해 민주화운동의 역사를 재조명하고 널리 알리는 소중한 기회가 되길 바란다"며 "특히 민주화운동에 참여했던 각계의 기억을 모으길 희망한다"고 밝혔다.