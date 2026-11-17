국민의힘 장동혁 대표가 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞둔 16일 수능 연기 검토를 요구하고 나서자, 당 지도부는 '당론은 아니다'라고 선을 그었다. 대여 공세 과정에서 나온 장 대표 개인의 아이디어일 뿐, 당 차원의 공식 입장은 아니라며 거리를 둔 것이다.

장 대표는 이날 오전 페이스북을 통해 "수능 사흘 앞, 수험생들은 멘붕이다. 정부는 사실상 무대책"이라며 "세무사 시험 부정행위 수석은 초소형 카메라를 사용했다고 한다. 스마트안경만 잡는다고 막을 수 있는 상황이 아니다"라고 말했다.

이어 장 대표는 "수능 시험장 곳곳에서 혼란이 발생할 위험성도 크다. 수능 이후 줄소송이 이어질 수도 있다"며 "시험의 핵심은 공정성"이라고 했다.

그러면서 "공정성이 담보되지 않는 수능을 강행해서는 안 된다"며 "수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 수능 연기를 검토해야 한다"고 촉구했다.

수능을 앞두고 인공지능(AI) 기술을 활용한 부정행위 우려가 확산하자 정부는 수능 당일 수험생에게 모든 종류의 스마트 기기를 반납하게 하고, 수능 시간 동안 시험장의 공공 와이파이 차단을 추진하는 등 혼선을 막기 위한 대책을 고려하고 있다.

수험생과 학부모의 불안감이 커지자, 이를 불식시키기 위해 당정이 총력을 기울이는 모양새다.

다만 수능 연기론은 최교진 교육부 장관이 직접 "더 큰 혼란이 있을 수 있다"며 검토가 어렵다는 입장을 분명히 했다.

수능을 연기하자는 장 대표의 요구는 당내에서도 공감대를 얻지 못하는 분위기다. 국회 교육위원회 야당 간사인 국민의힘 이인선 의원은 이날 교육위 전체회의에서 최 장관에게 수능 연기론에 관해 "그렇게 할 수는 지금 없는 상황이라고 저희는 생각하고 있다. 그래서 기술적인 탐지는 내년에 도입하더라도 올해 사람이 할 수 있는 모든 일을 꼭 해 달라"고 당부했다.

국민의힘 지도부 역시 장 대표의 주장이 당의 공식 입장은 아니라고 설명했다. 박성훈 당 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 관련 질문을 받고 "대표가 수능 연기론을 말했지만, 당의 공식적인 입장은 아니다"라며 "이를 당론으로 채택하기 위해서는 의원들의 합의가 있어야 한다고 생각한다. 아직 그 부분까지 논의가 진행되진 않았다"고 전했다.