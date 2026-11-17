경기 파주시 문산천에서 멸종위기야생생물 1급이자 한반도 고유종인 ‘흰수마자’의 서식이 확인됐다. 경기도 수계에서 2004년 이후 공식적인 발견 기록이 없었던 만큼 지역 하천의 생태환경 변화에 관심이 쏠린다.

경기도는 경기도해양수산자원연구소가 실시한 생태환경 조사에서 문산천에 서식하는 흰수마자를 확인했다고 17일 밝혔다.

▲파주 문산천 서식 ‘흰수마자’ ⓒ경기도

연구소는 올해 4월과 9~10월 두 차례에 걸쳐 영평천과 차탄천, 문산천, 공릉천 등 경기 북부 한탄강·임진강 수계 주요 하천 4곳을 대상으로 민물고기 서식 실태를 조사했다.

문산천에서는 상반기 조사 당시 조사 지점 인근 교량 공사로 하천 바닥에 펄이 두껍게 쌓여 흰수마자를 발견하지 못했다. 그러나 하반기 조사에서는 자연적인 물 흐름에 따라 펄이 씻겨 나가고 깨끗한 모래 여울이 다시 형성되면서 흰수마자의 서식이 확인됐다.

흰수마자는 모래가 깔린 얕은 여울처럼 물살이 있는 곳에서 주로 살아가는 민물고기다. 임진강과 한강, 금강, 낙동강 일부 수역에 제한적으로 분포하는 한반도 고유종으로, 기후에너지환경부가 지정한 멸종위기야생생물 Ⅰ급이다.

경기도 수계에서는 2004년 이후 공식적인 발견 기록이 없었지만, 2024년 민관 생물다양성 탐사에서 관찰된 데 이어 이번 정기 조사에서도 서식이 확인되면서 생태적 의미를 더했다.

이번 조사에서는 흰수마자 외에도 하천 4곳에서 모두 49종의 민물고기가 확인됐다. 하천별로는 영평천 25종, 차탄천 27종, 문산천 29종, 공릉천 25종이 출현했다. 이는 2016년과 2021년 조사 결과보다 하천별로 적게는 4종, 많게는 9종 증가한 수치다.

특히 차탄천에서는 멸종위기야생생물 2급인 ‘묵납자루’도 확인됐다.

도는 이번 조사 결과를 토대로 도내 주요 하천의 생물다양성 변화를 지속적으로 살피고 수생태계 보전과 관리에 나설 계획이다.

김성곤 경기도해양수산자원연구소장은 “문산천의 흰수마자 서식 확인과 출현 어종 증가는 도내 주요 하천의 수생태 건강성이 점차 회복되고 있다는 증거”라며 “앞으로도 도내 하천의 모니터링을 통해 생물다양성 변화를 지속적으로 관찰하겠다”고 말했다.