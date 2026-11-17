아이돌 공연 티켓부터 중고차, '두바이 쫀득쿠키(두쫀쿠)'까지 판매한다고 속여 4700여 명에게서 148억원 상당을 가로챈 대규모 사이버사기 조직이 부산경찰에 적발됐다.

17일 부산경찰청에 따르면 사이버수사과는 텔레그램 기반 사기 플랫폼 총괄조직 2개와 하부조직 14개에 연루된 131명을 검거하고 30대 총책 A씨 등 26명을 구속 송치했다.

▲부산경찰청이 공개한 사이버사기 플랫폼 조직도. 계좌 모집부터 피해자 유인, 범죄수익의 가상자산 세탁까지 역할을 분담한 조직 구조가 담겨 있다. ⓒ부산경찰청

이들은 2024년 7월부터 올해 8월까지 텔레그램 단체대화방을 통해 계좌 모집과 피해자 유인, 자금세탁 등의 역할을 분담해 범행한 혐의를 받고 있다.

계좌 모집책은 대출 광고로 금융 취약계층에 접근해 범행 계좌를 확보했다. 유인책은 중고거래 사이트에 허위 판매 글을 올리거나 아이돌 공연 티켓을 대신 구매해 주겠다며 가짜 사업자등록증을 제시했다. 공연 티켓 사기로만 392명에게서 4억4000만원을 가로챈 것으로 조사됐다.

▲텔레그램 기반 사이버사기 조직이 범죄수익을 세탁하기 위해 사용한 사무실이 입주한 건물 외관. ⓒ부산경찰청

인기를 끈 '두쫀쿠' 관련 제품과 재료를 판매한다는 허위 게시글로 12명에게서 1100여만원을 편취한 사례도 확인됐다.

중고차 거래에서는 판매자와 구매자를 동시에 속이는 이른바 '3자 사기' 수법을 사용했다. 구매자에게는 딜러가 차량을 맡겨 판매한다고 속이고 딜러에게는 지인이 차량을 확인하러 간다고 속여 182명에게서 5억1100여만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

범죄수익은 자금세탁 조직을 거쳐 가상자산 테더(USDT)로 환전하는 방식으로 세탁됐다. 경찰은 범죄수익금 7억3275만원에 대해 기소 전 몰수·추징보전 조치를 하고 가상자산 등 3146만원 상당을 압수했다.

한편 부산경찰청은 범행 계좌 106개를 지급정지하고 사기 사이트 20개를 차단했으며 추가 범행 조직과 범죄수익에 대한 추적을 이어갈 방침이다.