▲대구 수성못 수상공연장 조성을 위한 대구시와 수성구청의 합의서 체결식ⓒ대구시 제공

대구 ‘수성못 수상공연장 조성’을 위한 시유지 사용 및 영구시설물 축조에 관한 합의서가 체결됨으로써 부지 확보와 시설 조성을 위한 행정절차가 본격화 한다.

대구광역시와 수성구청은 지난 16일 ‘수성못 수상공연장 조성’을 위한 합의서를 체결하고 부지 확보와 시설 조성등 대구시와 수성구의 역할과 협력체계를 보다 명확히 하는 자리를 마련했다.

이날 체결식에는 추경호 대구시장과 김대권 수성구청장을 비롯해 대구시의회 문화복지위원회 이재숙 위원장, 경제환경위원회 박종필 위원장 등이 참석했다.

수성못 수상공연장 조성 사업은 국토교통부 국비 지원사업으로, 총사업비 300억 원을 투입해 수성못에 메인 객석 1천 석 규모의 공연장을 조성함으로써 복합 문화관광 거점으로 만들 계획이다.

앞서 대구시는 지난 4월 국토교통부와의 협의를 통해 국비를 기존 82.5억 원에서 99억 원으로 증액했다. 또한 수성구의 한국농어촌공사 소유 부지 매입에 필요한 부분용도 폐지 절차를 신속히 추진해 사업 여건 마련에 힘써 왔다.

대구시는 내년도 본예산에 20억 원을 확보하기 위해 노력하는 등 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 수성구와 긴밀히 협력하고 있다.

대구시와 수성구는 이번 영구시설물 축조 및 부지 사용에 관한 합의서 체결을 통해 사업 추진의 중요한 행정적 기반을 마련했으며, 오는 12월 대구시의회의 심의·의결이 원활히 진행될 수 있도록 시의회와도 긴밀히 협력할 예정이다.

김대권 수성구청장은 “수성못 수상공연장은 수성구뿐 아니라 대구 전체의 문화·관광 경쟁력을 높이고, 국내외 많은 방문객이 즐겨 찾는 대구의 대표 문화예술관광 명소로 자리매김할 핵심 사업”이라고 말했다.

추경호 대구시장은 “수성못은 대구시민 모두가 사랑하는 대표적인 생활·관광 공간이자, 대구의 자랑스러운 자연·문화 자산”이라며 “이번 합의서 체결을 계기로 대구시와 수성구가 한마음으로 사업을 추진해 수성못을 세계적 수준의 문화·관광 랜드마크로 만들어 나가겠다”고 강조했다.