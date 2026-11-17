▲대구서구가 지난 13일 구민홀에서 ‘마을이 피운 꿈, 빛나는 서구’를 주제로 ‘2026년 우리마을교육나눔 성과공유회’를 개최하고 있다ⓒ대구서구

아이들의 성장은 학교 울타리 안에서만 이뤄지지 않는다. 학교에서 배우고 마을에서 경험하며, 이웃과 함께 어울리는 과정 속에서 아이들은 미래를 향한 꿈을 키워간다.

대구 서구가 학교와 지역사회가 손잡는 청소년 성장지원 체계 구축에 나섰다. 초등학교와 청소년 전문기관 간 협력 기반을 마련하는 한편, 마을이 직접 참여하는 교육활동의 성과를 공유하며 지역 전체가 아이들의 성장을 뒷받침하는 교육공동체 조성에 힘을 쏟고 있다.

서구청소년드림센터와 서구초등현장장학협의회는 최근 서구지역 16개 초등학교 청소년들의 건강한 성장을 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 협약식에는 서구지역 16개 초등학교 교장들이 함께 참석해 학교와 지역 청소년기관의 협력에 뜻을 모았다.

이번 협약은 학교 현장의 교육 전문성과 청소년기관의 활동 인프라를 연계해 청소년 성장지원 플랫폼을 구축하기 위해 마련됐으며, 양 기관은 앞으로 청소년의 자기주도적 성장과 역량 개발을 위한 공동 프로그램을 기획·운영하고, 인공지능(AI)·소프트웨어(SW), 메이커, 문화예술, 창의융합교육 등 미래역량 교육도 함께 추진한다.

아울러 청소년 자원봉사와 동아리, 청소년참여기구 활성화는 물론 지역사회 인적·물적 자원 교류에도 협력할 계획이다.

특히 학교 교육과정에서 경험하기 어려운 다양한 진로·문화·체험활동을 청소년기관의 전문 프로그램과 연결해 학생들에게 보다 폭넓은 성장 기회를 제공한다는 점에서 기대를 모으고 있다.

이 같은 학교 중심의 협력 움직임은 마을 전체가 교육의 주체로 참여하는 활동으로도 이어지고 있다.

▲대구 서구청소년드림센터와 서구초등현장장학협의회가 최근 서구지역 16개 초등학교 청소년들의 건강한 성장을 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다ⓒ대구서구

서구는 지난 13일 구민홀에서 ‘마을이 피운 꿈, 빛나는 서구’를 주제로 ‘2026년 우리마을교육나눔 성과공유회’를 열고 10개 동에서 추진한 청소년 교육활동의 성과를 나눴다.

올해로 12년째를 맞은 우리마을교육나눔은 청소년들이 마을공동체 안에서 다양한 경험을 쌓고 스스로 꿈을 찾아갈 수 있도록 주민들이 함께 참여하는 사업으로, 10개 동에 각각 1천만 원의 사업비를 지원해 청소년 주도 활동과 창의·진로체험, 마을활동, 나눔봉사 등 지금까지 모두 195회의 프로그램을 운영했다.

이날 성과공유회에는 10개 동 추진위원과 청소년 등 130여 명이 참석해, 각 마을에서 펼쳐진 활동 사례를 소개했다.

특히 지난해 대구시 평가에서 우수마을로 선정된 평리3동은 1·2·3세대가 함께하는 공동체 프로그램으로 세대 간 소통과 화합을 이끌어낸 사례를 발표했으며, 상중이동은 프로골퍼 진로체험을 통해 청소년들에게 직업 탐색의 기회를 제공, 평리6동은 벽화 그리기 활동으로 마을 환경을 개선하고 주민과 청소년이 함께하는 공동체 활동을 펼쳤다.

행사에서는 지역 교육공동체 발전에 기여한 추진위원 6명과 청소년마을운영단 단원 4명 등 모두 10명에게 구청장 표창 수여와 함께, 비산2·3동 마을합창단의 공연과 한 해 동안의 활동을 담은 영상도 상영돼 참석자들과 성과를 공유했다.

서구청소년드림센터 이정순 센터장은 “서구지역 16개 초등 교장 선생님들과 함께 지역 아이들의 건강한 성장을 지원하는 든든한 협력 기반을 마련하게 돼 뜻깊다”며, “학교 현장과 긴밀히 소통하며 청소년들이 주도적으로 미래를 설계할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

서구초등현장장학협의회 김승남 회장은 “16개 초등학교와 지역 청소년기관이 한마음으로 힘을 모으는 의미 있는 출발점”이며, “협약이 학교 현장의 실질적인 교육 성과로 이어지도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

권오상 서구청장은 “10개 동에서 마을별 특색 있는 프로그램을 운영해 준 추진위원들에게 감사드린다”며, “청소년들이 마음껏 꿈을 펼쳐 나갈 수 있도록 모든 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.

학교와 청소년기관의 전문성, 주민들의 자발적인 참여가 맞물리면서 서구의 청소년 교육은 교실을 넘어 마을 전체로 확장되고 있다. 아이 한 명의 성장을 위해 학교와 지역사회가 함께 힘을 모으는 교육공동체의 변화가 주목된다.