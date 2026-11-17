울산소방본부가 대형 재난 발생 시 신속한 상황 판단과 관계기관 간 통합지휘체계 강화를 위해 첨단 영상·통신 장비를 갖춘 확장형 재난지휘차를 도입하고 현장 대응 역량 강화에 나섰다.

17일 울산소방본부는 울산시청 마당에서 대형 재난현장의 신속하고 체계적인 대응을 위한 '확장형 재난지휘차 장비 시연회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 시연회는 지난해 3월 울주군 온양읍에서 발생한 산불을 계기로 도입한 재난지휘차의 주요 기능을 소개하고 재난현장 활용성과 관계기관 간 통합지휘체계를 점검하기 위해 마련됐다.

▲울산소방본부가 17일 울산시청 앞에서 재난지휘차 시연회를 진행하고 있다.ⓒ울산시

지난 10월 도입된 재난지휘차는 재난관리기금 약 10억 원을 들여 제작됐다. 현재 119특수대응단에 배치돼 대형 재난 발생 시 긴급구조통제단의 현장 지휘와 상황 관리를 지원하고 있다. 특히 14톤급 대형 차량을 바탕으로 제작됐으며 차량 측면을 확장하면 폭이 기존 2.49m에서 4.49m로 넓어져 재난현장에서도 지휘회의와 상황 분석을 할 수 있는 공간을 확보할 수 있다.

차량 내부에는 85인치 대형 전자칠판과 영상회의 시스템을 갖춰 소방청 등 관계기관과 현장 상황을 공유할 수 있으며 차량 외부에는 114인치 대형 전광판을 설치해 재난 상황 안내와 언론 설명 등에 활용할 수 있다. 또한 드론으로 촬영한 현장 영상을 실시간으로 확인하고 재난지휘차 간 영상 전송장치를 통해 지휘 상황을 공유함으로써 신속한 상황 판단과 현장 지휘·조정을 지원한다.

LTE 이동통신과 저궤도 위성통신을 함께 사용하는 이중 통신체계를 구축해 통신환경이 열악한 재난현장에서도 안정적으로 정보 공유를 가능하도록 통신기능을 강화하고 에너지저장장치(ESS)를 탑재해 차량 엔진을 가동하지 않고도 주요 장비에 안정적으로 전력을 공급할 수 있어 소음과 불필요한 공회전을 줄일 수 있다.

김상욱 울산시장은 "대형 재난에서는 현장 상황을 정확하고 신속하게 파악하고 관계기관이 하나의 지휘체계 아래 대응하는 것이 무엇보다 중요하며 첨단 재난지휘차가 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 실질적인 역할을 할 수 있도록 현장 대응체계를 더욱 강화해 달라"고 당부했다.