부산 기장군 일광 자이푸르지오 2단지가 투명한 공동주택 관리와 입주민 중심의 공동체 활성화, 에너지 절약 등에서 우수한 평가를 받아 부산시 공동주택 모범관리단지 최우수 단지로 선정됐다.

17일 기장군은 일광 자이푸르지오 2단지가 부산시 주관 '2026년 부산광역시 공동주택 모범관리단지' 평가에서 최우수 단지로 선정됐다고 밝혔다. 이번 평가는 공동주택 관리의 투명성‧효율성을 높이고 공동체 활성화와 주거환경 개선을 통해 살기 좋은 공동주택 문화를 조성하기 위해 부산시가 매년 실시하는 사업이다.

▲우성빈 기장군수(왼쪽에서 두번째)가 부산광역시 공동주택 모범관리단지 평가에서 최우수 단지로 선정된 기장군 일광 자이푸르지오 2단지 현성기 입주자대표회의 회장(왼쪽에서 첫번째), 곽화경 관리소장에게 표창을 전달하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ기장군

'공동주택관리법' 제87조 및 관련 지침에 따라 지난해 7월 1일부터 지난 6월 30일까지의 운영 실적을 대상으로 진행됐으며 단지 규모에 따라 3개 그룹으로 구분해 심사를 거쳤다. 평가 분야는 관리 투명성, 공사·용역 공개 등 일반관리, 재난·안전관리, 장기수선계획 등시설안전·유지관리, 주민화합 및 상생활동 등 공동체 활성화, 재활용·에너지 절약, 우수사례 및 행정처분 등 가·감점 등 총 5개 분야를 대상으로 이뤄졌다.

이번에 최우수로 선정된 '일광 자이푸르지오 2단지'는 투명하고 효율적인 단지 운영을 비롯해 재활용품 분리배출과 에너지 절약에 대한 입주민들의 자발적인 참여를 이끌어낸 점에서 높은 점수를 받았다. 또 다채로운 주민 자율활동과 상생활동을 통해 모범적인 공동체 활성화를 이뤄내며 살기 좋은 주거환경 조성에 크게 기여했다는 호평을 받았다.

우성빈 기장군수는 지난 10월 공동주택 운영‧윤리교육 현장에서 해당 단지 입주자대표회의 회장과 관리소장에게 표창을 전달하며 격려했다. 우 군수는 "이번 최우수 단지 선정은 입주민과 관리주체가 한마음이 되어 투명하고 살기 좋은 아파트를 만들어낸 의미 있는 결실"이라며 "앞으로도 우수한 공동주택 관리 사례를 관내 다른 단지와 적극 공유·전파해 모범적인 주거 문화가 확산될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.