ㄷ과학화 전투훈련 발전 및 국방 전문인재 양성 협력

강원대학교(총장 정재연)는 17일 인제 육군과학화전투훈련단(KCTC)에서 육군과학화전투훈련단(단장 강부봉)과 ‘국방과학기술 분야 협력 강화 및 상생발전’을 위한 협약을 했다.

이번 협약은 강원대학교의 첨단 국방과학기술 분야 교육·연구 역량과 육군과학화전투훈련단의 과학화 전투훈련 전문성 및 현장 경험을 연계해 국방기술 연구와 전문인재 양성을 활성화하고, 미래 전장환경 변화에 공동 대응하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

육군과학화전투훈련단은 실제 전장과 유사한 환경에서 과학화 전투훈련을 실시하는 육군의 전문 훈련부대로, 훈련 과정에서 축적된 데이터를 분석해 훈련부대의 전투수행능력을 평가하고, 전투기술과 전술의 발전을 지원하고 있다.

이날 협약식에는 정재연 강원대학교 총장과 강부봉 육군과학화전투훈련단장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했으며, 국방과학기술 분야 협력 확대와 상생발전을 위한 추진 방향을 논의했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 ▲국방 인공지능(AI) 및 드론 등 첨단과학기술 분야 공동연구 ▲국방과학기술 관련 학술교류 및 정보공유 ▲국방 분야 전문인재 양성을 위한 교육협력 ▲과학화 전투훈련 발전을 위한 기술·현장 전문성 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.

특히, 강원대학교가 보유한 첨단 국방기술 연구역량과 육군과학화전투훈련단의 실전적 훈련 경험을 연계해 국방과학기술의 현장 활용 가능성을 높이고, 미래 전장환경에 필요한 기술개발과 전문인력 양성을 위한 협력 기반을 강화할 방침이다.

강원대학교는 디지털밀리터리학과와 첨단군사과학기술연구소를 중심으로 국방 AI와 드론, 국방반도체 등 첨단 국방과학기술 분야의 연구와 전문인재 양성을 추진하고 있다.

디지털밀리터리학과는 2023년 3월 신설됐으며, 데이터·네트워크·인공지능과 군사과학융합기술을 결합해 국방 정보통신 분야 장교 후보생과 전문인력을 양성하고 있다.

첨단군사과학기술연구소도 2023년 설립돼 국방 인공지능·데이터, 로봇·반도체, 정보보호, 방위산업 육성을 연구하고 전문 인력을 양성하며 국방 AI·드론·반도체 분야를 중심으로 군·산업계·대학·연구기관과 협력하고 있다.

또한, 올해 국방반도체 분야 방위산업 계약학과를 신설하고, 매년 ‘첨단군사과학융합기술 학술대회’를 개최하는 등 산·학·군·연 협력체계 구축과 국방과학기술 연구역량 강화에 힘쓰고 있다.

이날 참석자들은 업무협약 체결에 앞서 육군과학화전투훈련단의 주요 임무와 훈련체계를 소개받았으며, 협약식 이후에는 전투장비 조작 및 체험 프로그램에 참여해 과학화 전투훈련 현장을 살펴보고 향후 협력 가능성을 논의했다.

정재연 강원대학교 총장은 “이번 협약을 통해 우리 대학의 교육·연구 역량과 육군과학화전투훈련단의 전문성 및 현장 경험을 연계해 국방과학기술 분야의 공동연구와 학술교류, 전문인재 양성을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “양 기관의 협력이 우리 군의 과학화 전투훈련 발전과 국방기술 혁신으로 이어질 수 있도록 실질적인 협력과 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

강부봉 육군과학화전투훈련단장은 “이번 협약은 군의 실전적 전투훈련 경험과 대학의 첨단과학기술 역량을 연계하여 미래 전장환경에 대비하는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로 강원대학교와의 긴밀한 협력을 통해 과학화 훈련체계의 발전과 첨단기술의 군사적 활용을 확대하고, 장병과 군 가족을 위한 교육·문화 지원 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 성과를 창출해 나가겠다”고 말했다.

강원대학교는 이번 업무협약을 계기로 육군과의 연구 및 교육협력 기반을 더욱 확대하고, 첨단국방과학기술 분야의 연구성과가 실제 군의 훈련 및 전투역량 강화와 연계될 수 있도록 지속적으로 협력해 나갈 계획이다.