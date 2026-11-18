▲더불어민주당 대구시당이 지난 17일 당직자와 지방의원 등 40여 명이 참여한 가운데 팔현습지를 방문하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ더불어민주당 대구시당

대구 동구 금호강변에 자리한 팔현습지. 수리부엉이와 수달, 삵 등 법정보호종이 서식하는 생태 공간을 둘러싼 보전 논의가 이어지는 가운데 더불어민주당 대구시당이 현장을 찾아 보도교 건설계획 재검토와 생태환경 보전의 필요성을 강조했다.

더불어민주당 대구시당(위원장 박형룡)은 지난 17일을 ‘팔현습지 방문의 날’로 정하고 당직자와 지방의원 등 40여 명이 참여한 가운데 팔현습지를 방문했다.

이번 방문은 습지의 생태적 가치를 직접 확인하고 보전 활동에 나서고 있는 관계자들을 격려하기 위해 마련됐으며, 이날 참석자들은 현장을 둘러보며 팔현습지의 생태환경과 보전 필요성을 공유하고, 습지 보호를 위한 연대 의지를 밝혔다.

현장에서는 팔현습지 탐방에 이어 박정희·최완식 대구시의원이 성명서를 발표했으며, 박형룡 시당위원장과 신효철 동구군위군갑지역위원장, 박정권 수성구을지역위원장이 차례로 발언에 나섰다.

이날 발언의 핵심은 팔현습지 보도교 건설계획에 대한 재검토와 생태환경 보전이었다.

신효철 지역위원장은 팔현습지에 수리부엉이와 수달, 삵 등 법정보호종이 서식하고 있다는 점을 강조하며 보도교 건설 백지화를 촉구했다. 그는 “지난 지방선거 당시부터 팔현습지 보도교 건설 백지화를 일관되게 주장해 왔다”며 “미래세대에 온전한 자연을 물려줄 수 있도록 주민들과 함께 끝까지 보전을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

박정권 지역위원장도 공사 추진의 타당성을 문제 삼았다.

▲더불어민주당 대구시당이 지난 17일 당직자와 지방의원 등 40여 명이 참여한 가운데 팔현습지를 방문하고 성면서를 낭독 하고 있다ⓒ더불어민주당 대구시당

박 위원장은 “팔현습지 보도교 공사는 명확한 논리적 한계에 부딪혔다”며 “대구시는 국가 습지보호지역 지정을 추진하고 있고, 국가유산청은 천연기념물 보호대책 미비를 이유로 공사 중지를 명령한 상황”이라며 건설계획을 근본적으로 재검토해야 한다고 주장했다.

박형룡 시당위원장은 팔현습지 보전이 지역사회 전체의 과제라는 점을 강조 하면서, “팔현습지는 대구시민 모두가 함께 지키고 미래세대에 물려주어야 할 소중한 생태자산”이라며 “특정 지역이나 환경단체만의 문제가 아니라 시민 모두가 함께 고민해야 할 과제”라고 강조했다.

이어 “국회와 시민사회, 관계기관과 협력해 팔현습지의 생태적 가치를 보전하고 실질적인 보호대책이 마련될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

민주당 대구시당은 그동안 팔현습지 보전을 위해 논평과 성명 발표, 국회 차원의 협조 요청 등을 이어왔다.

특히 지난해 12월과 올해 10월 두 차례 논평 발표와, 소속 지방의원 전원 명의로 보도교 건설계획 철회를 촉구하는 성명도 냈으며, 이재정 문화체육관광위원장과 박해철 기후에너지환경노동위원회 위원 등을 만나 국회 차원의 협조도 요청했다.

참석자들은 현장 발언을 마친 뒤 천막농성장을 찾아 관계자들과 간담회를 갖고 팔현습지 보전 활동에 대한 연대와 지속적인 지원 의사를 전했다.

민주당 대구시당은 앞으로도 시민사회와 관계기관 등과 협력해 팔현습지의 생태적 가치를 알리고 보전 대책 마련을 위한 활동을 이어갈 방침이다.