▲사업 부지

전북특별자치도 전주 옛 대한방직 부지 개발사업을 추진하는 ㈜자광이 과도한 채무와 자금 조달 한계를 인정하고 사업을 포기한 뒤 부지를 매각해야 한다는 시민단체의 강도 높은 주장이 제기됐다.

이문옥 전주시민회 사무국장은 18일 성명을 내고, 전은수 자광 대표가 전날 열린 전주시의회 행정사무감사에서 밝힌 자금조달 계획과 사업 전망을 정면으로 반박하며 사업 추진 가능성에 깊은 의문을 표했다.

앞서 전 대표는 17일 전주시의회 도시건설위원회 행정사무감사에 증인으로 출석해 "해당 사업은 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 자기자본비율 규제가 적용되지 않는다"며 "시공사만 선정되면 본 PF 실행에 아무런 문제가 없다"고 자신감을 내비쳤다.

하지만 이 국장은 금융당국의 규제 유예 기준을 조목조목 짚으며 전 대표의 주장을 일축했다. 금융위원회와 금융감독원이 지난 10월 발표한 '주거사업장 PF 자기자본비율 규제 유예 세부 시행방안'에 따르면 주택 △노인복지주택 △오피스텔의 합산 연면적이 전체 건축 연면적의 70% 이상인 사업장에 한해 규제 시행을 2년간 유예한다.

자광이 지난해 4월 전주시에 제출한 주택건설사업계획승인 신청서를 살펴보면 전체 건축 연면적 134만2289㎡ 가운데 공동주택 용도 연면적은 84만6879㎡로 전체의 63.09%에 불과해 유예 기준인 70%에 크게 미치지 못한다.

이 국장은 "금융위원회의 자기자본 규제 유예는 순수 주거사업장에 국한된다"며 "상업시설이 포함된 복합개발사업을 추진하면서 완전자본잠식 상태에 빠진 자광이 자기자본 수천억원을 마련하는 것은 현재 사정상 불가능에 가깝다"고 꼬집었다.

사업에 투입된 초기 자금의 성격을 두고도 날 선 공방이 이어졌다. 이 국장은 "전 대표는 행정사무감사에서 지금까지 투입된 자금이 토지매입비 2000억원을 포함해 약 4500억원이며, 이 중 자광의 자본금 약 1800억원이 들어갔다고 주장했다"며 "실제로는 자광의 자체 자금이 투입된 것이 아니라 롯데건설의 보증을 믿은 대주단이 토지를 담보로 추가 대출을 해준 것에 불과하다"고 지적했다.

이어 "롯데건설은 자광홀딩스 소유의 세종레이캐슬 골프장을 담보로 잡고 추가 대출보증을 서줬으며, 지난 2024년 10월 자신이 보증한 금액을 현금으로 대신 갚아주면서 자광의 후순위 채권자(대주)가 됐다"고 자금 흐름의 실체를 구체적으로 설명했다.

이 국장은 자광의 현재 재무 상태로는 사업 지속이 어렵다고 단언했다. 그는 "금융이나 기업회계는 경영자의 막연한 의지가 아니라 그 의지를 검증하는 객관적 사실을 수치로 나타낸 것"이라며 "객관적인 수치로 볼 때 전 대표가 내놓은 대한방직 개발사업 계획은 이미 사망선고를 받은 것이나 다름없다"고 강조했다.

그러면서 "더 이상 불어나는 손실을 감당하기 어려운 상황인 만큼, 사업 포기를 전제로 전주시 및 대주단과 협상해 손실을 최소화하는 적정 가격에 부지를 처분해야 한다"며 "자광이 끝까지 버티기로 일관한다면 향후 재기의 기회마저 완전히 잃어버리게 될 것"이라고 경고했다.

한편 자광은 옛 대한방직 부지에 총 6조원대 사업비를 들여 470m 높이의 관광타워와 공동주택 3536세대 △복합쇼핑몰 등을 짓겠다는 청사진을 제시했으나, 전주시와 맺은 협약서상 착공 기한을 넘긴 현재까지도 각종 세금을 체납하고 시공사조차 구하지 못해 사업 표류가 장기화하고 있다.