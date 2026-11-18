▲18일 노은영 전주시농업기술센터 소장이 최명희 신임 전주푸드통합지원센터장(오른쪽)에게 임명장을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ전주시

전북 전주푸드통합지원센터 제5대 센터장에 최명희(59) 신임 센터장이 취임했다.

전주시는 18일 전주시농업기술센터 소장실에서 최 신임 센터장에게 임명장을 수여했다.

최 센터장은 공개모집을 통해 서류·면접심사와 지난 12일 인사청문회를 거쳐 최종 임명됐으며 임기는 오는 2029년 11월까지 3년이다.

최 센터장은 취임사를 통해 '원칙을 세우고 신뢰를 쌓겠다'는 비전 아래 △취임 100일 이내 결원 문제 해결 및 조직 안정화 △10대 품목 계약재배 확대를 통한 학교급식 친환경 원예농산물 전주산 비중 55%까지 향상 등을 주요 목표로 제시했다.

그는 "원칙과 데이터로 지키겠다"며 "앞서가기보다 함께 가는 전주푸드를 만들겠다"고 강조했다.

최 센터장은 완주로컬푸드, 전라북도 삼락로컬 등에서 실무 경험을 쌓았으며 전북대학교 산학협력 교수, 전라북도마을만들기협력센터장 등을 역임했다.

노은영 전주시농업기술센터 소장은 "신임 센터장 취임을 계기로 전주푸드의 전성기를 이루고 지역 농업인과 상생 발전을 위한 전주푸드가 되도록 노력해 달라"고 전했다.