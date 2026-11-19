부산시가 인공지능(AI)과 드론을 활용해 해양폐기물의 발생 위치와 분포 현황을 자동으로 분석하는 모니터링 시스템을 구축하고 기존 인력 중심의 수거·관리 방식에서 데이터 기반의 과학적 관리체계로 전환에 나선다.

19일 부산시는 사하구 홍티항 커뮤니티센터에서 '해양폐기물 모니터링 시스템 구축 완료보고회'를 개최한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

'해양폐기물 모니터링 시스템 구축 완료보고회'는 인공지능(AI)·드론 기반 해양폐기물 모니터링 시스템의 주요 기능과 구축 성과를 공유하고, 향후 운영 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

시는 기후변화에 따른 해양폐기물 유입이 증가하는 상황에 대응하고 기존 인력 중심의 수거·관리 방식을 개선하기 위해 지난해부터 '해양폐기물 모니터링 시스템 구축 및 운영 사업'을 추진해 왔으며 이번에 구축한 시스템은 드론으로 촬영한 해안가 영상을 업로드하면 인공지능(AI)이 해양폐기물의 발생·분포 현황을 자동으로 분석하는 방식으로 운영된다.

특히 해양폐기물의 성상별·위치별 분포와 시기별 변화 추이를 분석할 수 있어 지역별 발생 특성을 정량적으로 파악할 수 있으며 축적된 데이터를 통해 태풍·집중호우 등 기상 여건과 계절에 따른 해양폐기물 유입 특성을 분석할 수 있다. 시는 이번 시스템 구축을 시작으로 2028년까지 단계적인 고도화와 정기적인 모니터링을 추진할 계획이다.

심재민 부산시 해양수도전략실장은 "이번 시스템 구축은 기존 경험 중심의 해양폐기물 관리 방식에서 벗어나 첨단기술과 데이터를 활용한 과학적 관리 체계로 전환하는 중요한 첫걸음이며 앞으로도 깨끗하고 안전한 부산 바다를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.