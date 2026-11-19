경기 안양시가 시민들의 지식재산권 관련 법률 고민을 덜어주기 위해 무료법률상담실에 변리사 3명을 신규 위촉했다.

안양시는 시민 권익 보호와 생활 속 법률문제 해결을 위해 운영 중인 무료법률상담실의 법률상담관으로 주승진(전기·전자), 정민지(화학·약학), 이은주(기계) 변리사 등 3명을 새롭게 위촉했다고 19일 밝혔다.

▲안양시 무료법률상담실 변리사 위촉 기념촬영 ⓒ안양시

신규 상담관들은 앞으로 특허와 실용신안, 디자인, 상표의 출원 및 등록 등 산업재산권 관련 전문 상담을 맡는다.

안양시는 1994년부터 무료법률상담실을 운영하고 있으며, 현재 변호사와 변리사, 노무사, 감정평가사, 세무사, 손해사정사 등 분야별 전문가들이 시민들에게 법률서비스를 제공하고 있다. 올해 10월 말까지 총 586건의 상담을 진행했다.

상담은 매주 월요일부터 금요일까지 분야별 전문가 일정에 따라 운영되며, 오후 2시부터 5시까지 시청 종합민원실 내 생활법률상담실에서 진행된다. 전화 상담도 가능하며, 안양시에 주소나 거소를 둔 시민이면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

최대호 시장은 “생활 속 법률 문제로 어려움을 겪는 시민들에게 도움을 주는 법률상담관들에게 감사드린다”며 “앞으로도 시민들의 권익 보호와 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.