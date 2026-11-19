원주시가 지난 18일 대한건설협회 강원특별자치도회 최상순 회장 등 임원진과 지역 건설산업 활성화를 위한 간담회를 열었다.

이번 간담회는 건설경기 침체로 어려움을 겪는 지역 건설업계의 현장 애로사항을 듣고 건설산업 활성화와 지역업체 참여 확대 방안을 찾기 위해 마련됐다.

▲대한건설협회 강원특별자치도회 지역 건설산업 활성화 간담회. ⓒ원주시

대한건설협회 강원특별자치도회 참석자들은 공공기관 발주 물량 확대와 지역 건설업체의 실질적인 수주 기회 보장을 위한 제도 개선을 건의했다.

원주시는 업계 의견을 검토하고 관련 법령과 사업 여건을 종합적으로 고려해 실효성 있는 지역 건설업체 지원 방안을 마련하기로 했다.

대한건설협회 강원특별자치도회는 사회공헌활동의 일환으로 원주시 대표 나눔 시책인 시민서로돕기 천사운동 후원금 1,004만 원을 기탁했다.

구자열 원주시장은 "건설경기 회복은 곧 지역경제의 활력으로 직결되는 만큼 발주 확대 등 다각적인 지원에 힘쓰겠다"며 "어려운 여건 속에서도 성금 기탁으로 따뜻한 온정을 전해 주신 대한건설협회 강원특별자치도회에 깊이 감사드린다"고 말했다.