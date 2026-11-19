울산시교육청이 지역아동센터 등과 연계한 맞춤형 영어교육을 확대하면서 교육 취약계층 초등학생들의 수업 참여 흥미도가 100%를 기록하는 등 기초 영어교육 지원 사업에서 긍정적인 성과를 거둔 것으로 나타났다.

19일 울산시교육청은 교육 취약계층 초등학생을 대상으로 맞춤형 영어교육 지원을 확대하면서 학생들의 수업 흥미도와 지역아동센터 교사들의 만족도가 지난해보다 높아진 것으로 나타났다고 밝혔다.

▲울산시 교육청 전경ⓒ울산교육청

울산교육청은 취약 계층 학생들의 영어 교육 격차를 해소하고 기초 영어 학습 능력을 높이고자 지난 2020년부터 지역아동센터, 공동생활 가정 등 지역 기관과 업무 협약을 맺고 초등 영어 지원 사업을 추진해오고 있다. 올해는 지역아동센터 19곳, 공동생활 가정 1곳, 기타 기관 1곳 등 모두 21개 기관이 참여하고 있다.

지난 10월 참여 학생과 센터 교사 213명을 대상으로 진행한 설문조사 결과 '학생들의 참여 흥미도'는 100%로 지난해 12월 96.9%보다 3.1%포인트 높아졌으며 '센터 교사들의 호감도'도 지난해 11월 81.8%에서 올해 95.2%로 13.4%p 상승했다. 울산교육청은 현직 교사의 방문 수업 확대와 학생 수준을 고려한 맞춤형 수업, 자체 개발 교재 지원 등 학생들의 영어 학습 흥미를 높이기 위한 다양한 노력에서 비롯된 것으로 보고 있다.

특히 올해는 현직 교사 19명으로 구성된 다드림 전담팀의 방문 수업을 확대했으며 전담팀 교사들은 매달 2회 기관을 방문해 학생 수준과 기관별 여건에 맞는 영어 수업을 진행하고 수업에 필요한 교육용 물품도 지원했다. 수업은 학생 수준을 고려한 맞춤형 활동과 '파닉스 수업' 등으로 구성해 학생들의 영어 학습 흥미를 높이고 기초 영어 능력과 의사소통 능력을 함께 기를 수 있도록 했다.

또 지난18일 울산교육청은 시교육청 집현실에서 지역 기관 관계자들과 운영 나눔회를 열어 올해 운영 성과를 나누고 내년도 사업의 발전 방향을 논의했다. 참석자들은 각 기관의 '다듣영어+' 운영 사례를 비롯해 다드림 전담팀의 방문 수업과 다드림 수업 꾸러미 활용 성과 등을 공유했다. 이어 기관별 운영 과정에서 나타난 성과와 개선점을 살펴보고, 내년도 지원 사업의 효율적인 운영 방안을 논의했다.

한 지역아동센터장은 "올해는 방문 수업 횟수가 늘고 전문성을 갖춘 초등 교사가 직접 수업을 지원해 학생들의 영어 학습뿐 아니라 관계 형성에도 큰 도움이 됐다"며 "겨울 방학에도 울산교육청이 제작하고 배부한 '리슨 업(Listen Up)+' 교재를 활용해 학생들의 영어 학습 기회를 이어가겠다"고 말했다.

울산교육청 관계자는 "학생들의 영어 학습 흥미도가 크게 높아진 것은 교육청과 다드림 전담팀, 지역 기관이 함께 노력한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 지역 기관과 긴밀히 협력해 취약 계층 학생들이 영어를 즐겁게 배우고 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.