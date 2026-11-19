횡성군이 오는 24일부터 12월 18일까지 횡성목재문화체험장 1차 시범운영을 실시한다.

횡성목재문화체험장은 친환경적인 목재 이용 문화를 알리고 군민들에게 목공 체험 기회를 제공하기 위해 건립했다.

▲횡성목재문화체험장. ⓒ횡성군

총사업비 64억 원을 투입해 2024년 착공했으며 올해 10월 완공했다.

횡성군 우천면 두래울문화길 93에 자리 잡은 횡성목재문화체험장은 어린이부터 성인까지 모든 연령층이 친환경 목재를 만지고 느낄 수 있는 전문 체험 공간이다.

1차 시범운영 기간에는 원목 도마 등 11종의 목공 체험 프로그램을 운영한다.

정규 운영 시간은 화요일부터 금요일까지 주 4일이며 오전 10시부터 12시까지, 오후 2시부터 4시까지 하루 2회 진행한다.

시범운영 기간에는 체험료와 재료비를 받지 않고 전액 무료로 운영한다.

체험 프로그램 이용과 관계없이 누구나 입장해 전시체험관 등을 둘러볼 수 있다.

횡성군은 시범운영을 통해 체험시설과 프로그램 운영 적정성을 점검하고 이용객 의견을 수렴해 미비점을 보완하기로 했다.

이어 2027년 1월부터 3월까지 2차 시범운영을 거쳐 운영 체계를 정비하고 2027년 4월 정식 개장할 계획이다.

박종철 횡성군 산림녹지과장은 "이번 목재문화체험장 시범운영을 통해 시설 이용에 불편함이 없도록 세심하게 살피고, 군민께 유익하고 힐링이 되는 목공 체험 공간이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.