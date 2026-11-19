부산 강서구가 경남 김해시에서 추진 중인 하루 360톤 규모의 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치사업에 대해 인접 지역 주민들의 환경권과 건강권 침해 우려를 제기하며 사업 전면 재검토와 백지화를 촉구했다.

19일 부산 강서구는 김해시 화목동 장유맑은물순환센터 일원에 추진 중인 '유기성폐자원 바이오가스화시설' 설치사업에 대해 사업 전면 재검토 및 백지화를 촉구하는 건의문을 김해시에 전달했다고 밝혔다.

▲박상준 부산 강서구청장이 정영두 김해시장에게 '유기성폐자원 바이오가스화시설' 설치사업에 대해 사업 전면 재검토 및 백지화를 촉구하는 건의문을 전달하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ부산 강서구

김해시가 추진 중인 바이오가스화시설은 음식물류 폐기물, 하수찌꺼기 및 분뇨 등 유기성폐자원을 처리하고 바이오가스를 생산하기 위한 시설로 하루 360톤 규모의 폐자원을 처리하는 대규모 시설이다. 시는 지난 3월 환경영향평가 주민설명회 등 관련 절차를 중단하고 사업 전반에 대한 재검토에 들어갔다.

이에 강서구는 주민들의 우려와 반대 입장을 김해시에 명확히 전달하고 사업 재추진을 방지하기 위해 지난 18일 박 구청장이 직접 김해시를 방문해 건의문을 전달했다. 강서구는 유기성폐자원의 효율적인 처리와 에너지 자원화라는 사업 목적에는 원칙적으로 공감하지만 시설 설치 예정지와 인접한 강서구 주민들의 환경권과 건강권, 생활환경에 미칠 영향에 대해 심각한 우려를 표하고 있다.

강서구는 에코델타시티, 명지국제신도시, 오션시티 등 대규모 주거지역이 조성되거나 개발되고 있으며 지속적인 인구 유입과 도시 발전이 이루어지고 있는 지역으로 인접 지역에 대규모 폐기물 처리시설을 설치하는 것은 인접 자치단체의 장기적 발전계획을 저해하고 주민들의 건강한 생활환경에도 악영향을 줄 수 있어 보다 근본적이고 체계적인 환경영향분석이 먼저 고려돼야 할 사안이라는 입장이다.

이에 강서구는 김해시에 바이오가스화시설 설치사업 전면 재검토 및 백지화, 인접 지역 주민의 환경권 및 건강권 보호, 강서구 및 인접 지역주민과의 실질적인 협의절차 보장, 행정구역을 넘어서는 환경영향에 대한 종합적인 검토 및 대책 마련, 대체 입지 및 합리적인 폐자원 처리방안 마련 등을 건의했다.