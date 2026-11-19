정선군이 종합경기장 테니스장 전천후 환경개선사업을 벌이고 있다.

현재 공정률은 84%다.

▲종합경기장 테니스장 전천후 환경개선사업. ⓒ정선군

내년 상반기부터 본격적인 운영에 들어간다.

정선군은 총사업비 58억 원을 투입해 정선읍 종합경기장 테니스장에 비가림시설과 부대시설을 확충하고 있다.

대형 옹벽블록 설치, 바닥 기초공사, 화장실 설치, 스포츠 투광등 설치, 막구조물 설치 등 주요 공사를 진행 중이다.

이번 사업으로 기존 테니스장에 비가림시설을 설치해 2,564㎡ 규모의 실내외 연계 체육공간을 조성한다.

완공 시 테니스장 4면을 날씨와 관계없이 이용할 수 있다.

본 공사는 2027년 4월 중 완료한다.

시설 정비와 코트 조성을 마친 뒤 2027년 상반기 운영을 시작하기로 했다.

전천후 테니스장이 들어서면 기상 여건에 따른 훈련과 경기 차질을 줄이고 각종 대회와 전지훈련 선수단 유치 여건도 개선된다.

정선군은 안정적인 훈련 환경을 제공해 선수단 체류를 유도하고 선수와 가족들의 지역 내 소비를 통해 지역경제 활성화를 이끌기로 했다.

정선군은 청정한 자연환경과 서늘한 기후를 활용해 스포츠 마케팅을 확대해 왔다.

지난해 전국체전을 대비한 강원특별자치도 테니스 대표선수단 전지훈련을 유치했다.

육상 국가대표 선수단이 훈련할 수 있도록 운탄고도 등 지역 자원을 활용한 전지훈련 기반도 넓혔다.

정선군은 전천후 테니스장 조성을 계기로 생활체육 시설 이용 편의를 높이고 스포츠 도시 이미지를 제고하기로 했다.

목문영 정선군 문화체육과장은 "전천후 테니스장은 기상 여건에 관계없이 훈련과 경기를 이어갈 수 있는 환경을 마련하고 각종 대회와 전지훈련 유치 기반을 강화하는 시설"이라며 "남은 공정을 차질 없이 추진해 군민의 생활체육 참여 기회를 넓히고, 스포츠 마케팅이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.