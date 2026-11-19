2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 아침 전북에서는 입실을 앞둔 수험생들의 긴급 수송 요청이 잇따랐다.

이날 오전 7시 35분께 시험장으로 향하던 수험생이 탄 차량의 타이어가 펑크 나는 일이 발생해 출동한 경찰은 수험생을 순찰차에 태워 약 5㎞ 떨어진 전주시 덕진구 전라고등학교까지 긴급 수송했다.

17분 뒤인 오전 7시 52분께에는 이름이 비슷한 학교를 착각해 전주대사대부고를 찾아간 수험생이 경찰에 도움을 요청했다.

입실 시간이 얼마 남지 않은 상황에서 경찰은 수험생을 순찰차에 태워 약 7㎞ 떨어진 실제 시험장인 전북대사대부고까지 데려다줬다.

▲수능날인 19일 오전 전북 전주의 한 도로에서 경찰이 교통관리를 하고 있다. ⓒ전북경찰청

전북경찰청에 따르면 이날 오전 도내 65개 시험장 주변에는 교통경찰, 지역경찰, 기동대 등 424명, 순찰차 및 오토바이 105대가 배치됐다.

경찰은 시험장 주변 교통관리와 함께 모두 4건 긴급 수송 요청을 처리해 수험생들이 제시간에 입실할 수 있도록 도왔다.

신효섭 전북경찰청장은 "수험생들이 정시에 입실할 수 있도록 교통관리에 힘썼다"며 "영어 듣기평가가 진행되는 시간에는 순찰차 등 싸이렌을 울리지 않는 등 소음관리에도 만전을 기하겠다"고 밝혔다.