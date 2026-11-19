▲김장문화축제 ⓒ전주시

전북 전주에서 다양한 먹거리와 체험을 즐길 수 있는 김장문화축제가 열린다.

전주시와 (재)전주푸드통합지원센터는 오는 27일부터 29일까지 사흘간 전주월드컵경기장 만남의 광장에서 '제8회 전주김장문화축제'를 개최한다고 19일 밝혔다.

전통 김장문화 계승과 지역농산물 소비 촉진을 위해 마련된 이번 축제는 지난해보다 시민 참여 규모를 늘리고 체험과 먹거리 프로그램을 확대했다.

올해는 기존 드라이브스루 방식의 김장재료 수령을 현장 수령으로 변경하고 구매한 김장재료를 주차장까지 옮길 수 있도록 지원한다.

축제 종료 후 별도로 운영했던 김장 직거래장터도 행사장 내에서 확대 운영한다.

또 사전 예약 없이 김장을 담글 수 있는 체험존을 신설하고 △전라도 김치 전시관 △어린이 김장놀이터 △전통놀이 △문화공연 등을 운영한다.

김장 체험과 재료 수령 참여 규모는 지난해 471팀에서 올해 700팀으로 확대했고 사전 예약에는 598팀이 신청했으며 축제 기간 100여 팀 현장 접수도 진행된다.

김장재료는 절임배추 7㎏과 양념 3㎏으로 구성된 한 세트 6만9000원이며 참여자에게는 축제장에서 사용할 수 있는 3000원권 쿠폰이 지급된다.

노은영 시 농업기술센터 소장은 "앞으로도 지역농산물 소비 촉진과 전통 김장문화 확산을 통해 전주김장문화축제를 시민과 관광객이 함께 즐기는 대표적인 먹거리 문화축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.