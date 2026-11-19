전남광주시 영암군 신북면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역 당국이 긴급 방역 조치에 나섰다.

19일 특별시에 따르면 지난 18일 해당 농장에서 사육 중인 오리의 폐사 신고를 접수하고 정밀검사를 실시한 결과 H5형 AI 항원이 확인됐다.

해당 농장은 육용오리 1만6000여 마리를 사육하고 있으며, 현재 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사가 진행 중이다. 최종 판정까지는 약 1~3일이 소요될 전망이다.

▲지난 5일 장흥 오리 농장에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 긴급 방역을 실시했다. 2026. 11. 05 ⓒ전남광주특별시

방역 당국은 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 현장에 투입해 농장 출입을 통제하고 긴급 소독을 실시했다. 해당 농장의 사육 오리를 처분하는 한편, 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정해 가축 이동 제한과 예찰검사를 진행할 계획이다.

또한 발생·인접 시군의 오리 농장과 동일 계열사 소속 농장을 대상으로 일제 정밀검사를 실시하고, 추가 확산 방지를 위해 발생·인접 시군의 오리 농장과 계열사, 도축장·사료공장 등 축산시설 및 축산차량에 대해 19일 오후 11시까지 24시간 일시이동중지명령(Standstill)을 발령했다. 이 기간 관련 축산시설과 차량에 대한 일제 소독도 진행한다.

이영남 동물방역과장은 "가용할 모든 방역 자원을 총동원해 추가 확산을 막는 데 주력하고 있다"며 "내 농장은 내가 지킨다는 사명감으로 농가 스스로 기본 방역 수칙을 빈틈없이 실천해 달라"고 당부했다.

지난해 1월 담양 육용오리 농장(1만2000여 마리)을 시작으로 함평 종오리 농장(1만2000여 마리), 영광 육용오리 농장(1만6000여 마리) 등에서 H5형 항원이 검출돼 고병원성 AI 확진에 따른 살처분과 이동 제한 등 방역 조치가 이뤄졌다.