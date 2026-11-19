▲중소기업 AX 우수사례 공모전 수상 기념사진ⓒ대구시 제공

중소벤처기업부가 주최한 ‘중소기업 AX 우수사례 공모전’에서 대구 지역기업인 ㈜진양오일씰이 최우수상을, ㈜케이와이가 장려상을 수상했다.

대구시는 19일 이번 공모전에서 전국 AI 전환 우수사례 수상기업 10개사 가운데 대구 지역기업 2개사가 선정됐다고 밝혔다.

최우수상을 수상한 ㈜진양오일씰은 지역 AI 전문기업인 ㈜컴퓨터메이트와 협력해 자동차용 오일씰 제조공정에 비전 AI와 시계열 AI, 산업용 로봇을 융합한 자율제조 운영체계를 구축했다.

AI 기반 불량 판별 및 설비 이상 예측 기술을 생산현장에 적용한 결과, 시간당 생산량이 기존 246개에서 295개로 19.9% 증가하고, 검사 정확도는 82%에서 98%로 향상됐다.

또 제조원가 5% 절감과 신규고용 3명 창출 등 생산성과 품질, 고용 전반에서 가시적인 성과를 거뒀다.

장려상을 수상한 ㈜케이와이는 지역 AI 전문기업인 ㈜빅웨이브에이아이와 협력해 산업용 공기압축기의 에너지 사용을 최적화하는 AI 에이전트 기반 솔루션을 도입했다.

전력 수요예측과 설비 부하분산 최적화, 생성형 AI 기반 운영지원 기술을 적용해 월간 전력사용량을 60.3MWh에서 54.1MWh로 줄여 에너지 사용량을 10.3% 절감했다.

이와 함께 생산성 6%, 시간가동률 9.6% 향상이라는 성과를 달성해 AI 기반 에너지 효율화와 생산공정 혁신 가능성을 입증했다.

이번 수상은 지역 제조기업과 AI 전문기업이 협력해 제조 현장의 문제를 AI 기술로 해결하고, 생산성 향상과 비용 절감 등 실질적인 성과를 창출했다는 점에서 의미가 크다.

대구시는 이번 성과를 바탕으로 지역 주력산업을 중심으로 AI 솔루션 실증과 확산을 지속적으로 추진할 계획이다.

이와 함께 중소기업이 AI 기술을 실질적으로 활용할 수 있도록 GPU 등 AI 인프라 공동 활용 지원, 현장형 인재 양성, 기업 맞춤형 기술지원 등을 강화할 방침이다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “이번 수상은 지역 중소기업의 AI 기술 도입과 현장 적용이 생산성 향상과 품질 개선 등 지역 제조산업의 실질적인 AI 전환 성과로 이어지고 있음을 보여주는 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 지역기업들이 AI를 통해 경쟁력을 확보하고 지속적으로 성장할 수 있도록 현장 중심의 AI 전환 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.