▲‘제1회 포항성장 포럼’ⓒ포항지속성장시민위원회 제공

포항지속성장시민위원회(이하 포성위·공동대표 강창호·김덕수·김윤순)가 철강산업 침체와 지역경제 위기 속에서 포항의 새로운 성장동력을 발굴하고 지속가능한 발전 방향을 모색하기 위해 19일 오후 2시 포항산림조합에서 ‘제1회 포항성장 포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 ‘포항의 경제 위기, 이대로 둘 것인가?’라는 주제로 포항에서 직접 기업을 운영하거나 지역산업 현장에서 활동하는 청년기업가들이 발제와 토론에 나섰으며 지역 시민과 기업인, 관계자 등 300여 명이 참석했다.

행사 1부 첫 번째 발제자로 나선 황홍섭 딜라이푸드 대표는 국산 콩을 활용한 대체육 사업을 중심으로 식품산업의 새로운 성장 가능성을 제시했다.

황 대표는 국산 농산물을 활용한 대체식품 산업을 발전시키고, 향후 국내 식품산업의 새로운 기반 구축과 세계 식량안보에 기여하겠다는 비전을 소개했다.

이어 이광근 '호미브루어리' 창업자는 지역 농산물을 활용한 식품산업의 가능성을 발표했다.

포항 호미곶에서 수제 맥주 공장을 창업한 이 대표는 포항산 보리쌀을 50% 이상 활용한 수제 맥주 개발에 힘쓰고 있으며, 미역과 감잎 등 지역 농수산물을 활용한 발효식품 개발도 추진하고 있다.

최무순 대표는 포항의 청년 농어업인을 대표해 농어업의 미래와 지역산업 활성화 방안을 제시했다.

최 대표는 한국청년농업인연합회 전략기획실장과 대통령 직속 농어업·농어촌특별대책위원회 청년포럼위원 등으로 활동하며 청년 농어업인의 목소리를 대변해 왔다.

▲포항지속성장시민위원회(공동대표 강창호·김덕수·김윤순)가 11월 19일 오후 2시 포항산림조합에서 ‘제1회 포항성장 포럼’을 개최했다ⓒ포항지속성장시민위원회 제공

2부 토론에서는 ‘청년, 포항의 희망을 만나다’를 주제로 한동대학교 도형기 명예교수가 진행을 맡았다.

토론자로는 김진동 농업회사법인 에이홉 대표, 강두현 농업회사법인 영일만김치연구소 본부장, 정광욱 ㈜청슬도가 대표, 최명현 디컴포지션㈜ 대표, 최하정 디자인그룹 앤 대표 등 5명이 참여했다.

토론자들은 지역에서 농업과 식품, 제조, 디자인 등 다양한 분야의 기업을 운영하며 경험한 현실적인 어려움과 산업 현장의 문제점을 공유하고, 포항의 지속성장을 위한 새로운 산업 육성과 청년기업 지원 방안 등을 논의했다.

강창호 포항지속성장시민위원회 공동대표는 “포항은 장기적인 철강 경기 침체로 지역경제가 심각한 위기를 겪고 있어 새로운 성장동력이 절실히 요구되고 있다”고 진단했다.

이어 “이번 포럼은 지금 여기서 우리 포항이 무엇을 준비해야 하는지, 심각한 위기를 넘어 어떻게 지속성장의 길을 개척할 것인지에 대한 대안을 모색하는 첫 출발점이라는 의미가 있다”고 설명했다.

포성위는 이번 포럼을 시작으로 포항의 산업과 경제, 교육, 문화, 관광 등 다양한 분야의 현안을 논의하고 지역사회가 함께 해결 방안을 모색하는 공론의 장을 지속적으로 마련할 계획이다.

한편 포항지속성장시민위원회는 지난 1월 30일 시민의 삶과 직결된 지역 현안에 대한 공감대를 형성하고, 지방소멸 위기 극복과 포항의 지속성장 전략을 제시하기 위해 창립됐다.

당시 포성위는 '지역발전을 위해 철강산업을 기반으로 배터리·바이오·수소·인공지능(AI)·항만·관광 등 새로운 성장동력을 발굴하고, 시민들의 역량을 결집해 다음 세대에 지속가능한 포항을 물려주겠다'는 비전을 제시했다.