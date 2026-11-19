횡성군이 횡성 출신 차세대 문화예술·스포츠 인재 3명을 공식 홍보대사로 위촉하고 관광 500만 도시 도약에 나선다.

횡성군은 19일 오후 2시 횡성군청 소회의실에서 영화감독 김소연과 프로골퍼 한아름의 홍보대사 위촉식을 열고 위촉패를 전달했다.

▲영화감독 김소연과 프로골퍼 한아름 홍보대사 위촉식. ⓒ횡성군

위촉식에는 장신상 횡성군수, 홍보대사 가족, 관계자 등이 참석해 새 출발을 축하했다.

함께 홍보대사로 이름을 올린 배우 류의현은 개인 일정으로 참석을 하지 못 해 추후 위촉패를 받기로 했다.

▲영화감독 김소연과 프로골퍼 한아름 홍보대사 위촉식. ⓒ횡성군

김소연 감독은 지난해 청룡영화상에서 연출력을 인정받은 영화계 신예다.

류의현 배우는 다수의 드라마와 영화에 출연하며 인지도를 쌓았다.

▲영화감독 김소연과 프로골퍼 한아름 홍보대사 위촉식. ⓒ횡성군

한아름 프로골퍼 역시 각종 대회에서 상위권 성적을 거두며 프로 무대에서 활약하고 있다.

횡성군은 각 분야에서 두각을 나타내는 지역 출신 젊은 인재들의 감각과 열정이 군정 홍보에 활력을 불어넣고 횡성의 매력을 대외적으로 알리는 계기가 될 것으로 기대했다.

▲영화감독 김소연과 프로골퍼 한아름 홍보대사 위촉식. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 "오늘의 위촉이 서로에게 소중한 인연이자 함께 성장하는 출발점이 되기를 바란다"며 "홍보대사들이 각자 전문 분야에서 활약하는 동시에 횡성군의 숨은 매력을 알리는 데 힘을 보태주길 기대한다"고 말했다.