횡성군이 횡성 출신 차세대 문화예술·스포츠 인재 3명을 공식 홍보대사로 위촉하고 관광 500만 도시 도약에 나선다.
횡성군은 19일 오후 2시 횡성군청 소회의실에서 영화감독 김소연과 프로골퍼 한아름의 홍보대사 위촉식을 열고 위촉패를 전달했다.
위촉식에는 장신상 횡성군수, 홍보대사 가족, 관계자 등이 참석해 새 출발을 축하했다.
함께 홍보대사로 이름을 올린 배우 류의현은 개인 일정으로 참석을 하지 못 해 추후 위촉패를 받기로 했다.
김소연 감독은 지난해 청룡영화상에서 연출력을 인정받은 영화계 신예다.
류의현 배우는 다수의 드라마와 영화에 출연하며 인지도를 쌓았다.
한아름 프로골퍼 역시 각종 대회에서 상위권 성적을 거두며 프로 무대에서 활약하고 있다.
횡성군은 각 분야에서 두각을 나타내는 지역 출신 젊은 인재들의 감각과 열정이 군정 홍보에 활력을 불어넣고 횡성의 매력을 대외적으로 알리는 계기가 될 것으로 기대했다.
장신상 횡성군수는 "오늘의 위촉이 서로에게 소중한 인연이자 함께 성장하는 출발점이 되기를 바란다"며 "홍보대사들이 각자 전문 분야에서 활약하는 동시에 횡성군의 숨은 매력을 알리는 데 힘을 보태주길 기대한다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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