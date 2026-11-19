강원특별자치도춘천교육지원청(교육장 이경옥)은 19일 춘천 명동·퇴계동 일대에서 춘천경찰서 학교전담경찰관과 함께 대학수학능력시험 이후 학교폭력·청소년 비행 예방 캠페인을 벌였다.

이번 캠페인은 대학수학능력시험 종료와 중학교 3학년 학생들의 고입 진학 등으로 학년 말 일탈 행동 위험성이 높아지는 시기에 맞춰 학교폭력과 청소년 비행을 선제적으로 예방하고자 마련했다.

▲학교폭력·청소년 비행 예방 캠페인. ⓒ강원특별자치도춘천교육지원청

참석자들은 청소년 밀집 구역인 명동과 퇴계동 CGV 인근에서 청소년 음주·흡연·마약·도박·학교폭력 예방 홍보 활동을 펼치며 청소년 비행의 위험성을 알렸다.

아울러 청소년 유해환경 점검·단속을 병행했다.

춘천교육지원청은 앞으로도 춘천경찰서·관내 학교와 연계해 교외 생활지도를 지속하고 학교폭력·청소년 비행 예방 교육을 강화하기로 했다.

이경옥 교육장은 "대학수학능력시험 이후 발생할 수 있는 일탈 행위에 대한 예방 활동을 강화해 학생들이 안전하고 건전한 학년 말을 보내도록 노력하겠다"고 말했다.