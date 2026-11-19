▲11일 이른 아침 눈쌓인 전남도 인근 도로2026.1.11ⓒ프레시안

전남광주 지역 아침 기온이 0도 안팎으로 낮아지고 바람도 강하게 불어 추울 것으로 예상되는 가운데, 오는 20일에는 비 또는 눈이 내릴 전망이다.

19일 기상청에 따르면 이날 내리는 비는 전남광주 일부 지역에 내일까지 이어지며, 5mm 안팎의 강수량이 관측됐다.

또한 광주와 전남북부에서 이날 오후 6시 이후부터 20일 늦은 밤까지 전남북부내륙에는 최대 5cm, 전남북부내륙을 제외한 광주와 전남에는 최대 3cm의 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

전남광주 지역은 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 쌀쌀한 날씨가 예상되는 가운데, 내일 아침최저기온은 평년을 밑도는 –1도~4도로 예보됐다. 낮 최고기온도 평년보다 낮은 5~8도로 내다봤다.

20일 전남광주 주요지역 아침 최저기온은 ▲장성–1도 ▲담양-1도 ▲화순-1도 ▲곡성-1도 ▲보성0도 ▲광주1도 ▲나주1도 등이다.

낮 최고기온은 ▲구례5도 ▲곡성5도 ▲장성5도 ▲화순5도 ▲영광5도 ▲광주6도 ▲나주6도 등으로 관측됐다.

눈이 올 것으로 예상되는 지역은 광주·나주·장성·담양·화순·영광·함평·무안·영암·순천·광양·강진·장흥·해남·고흥·보성 등이다.

기상청 관계자는 "옷을 따뜻하게 입고 외출하고, 모자·장갑·목도리 등을 착용해 보온에 신경써야 한다"며 "난로와 전기장판 등 난방기 사용 시 화재 예방에도 각별의 유의하길 바란다"고 강조했다.