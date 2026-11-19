강원특별자치도(도지사 우상호)가 19일 오전 11시 국회의원회관 제9간담회장에서 2026년도 강원특별자치도·도 국회의원협의회를 열고 2027년도 국비 확보와 도정 주요 현안을 논의했다.

이번 간담회는 민선 9기 출범 이후 강원도와 지역구 국회의원들이 처음으로 한자리에 모이는 자리다.

▲2026년도 강원특별자치도·도 국회의원협의회. ⓒ강원특별자치도

강원도의 미래 발전을 위한 공동 목표를 공유하고 주요 현안 해결에 정치권 역량을 결집하고자 마련했다.

이날 회의에서는 2027년도 국비 확보 전략과 지역 성장을 이끌 핵심 현안들을 중점적으로 다뤘다.

강원도는 포천~철원 고속도로 건설사업, AX 대전환 프로젝트, 강원 청정에너지 고속도로 사업, 강원 통합 교통시스템 구축 등 지역경제와 직결되는 현안에 대해 국회 차원의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.

아울러 강원도 주요 현안사업이 국가 정책과 예산에 반영되도록 국회의원들과 대응 전략을 공유하고 중앙부처·국회와의 공동 대응 방안을 모색했다.

우상호 도지사는 "강원도의 발전을 위해서는 도와 정치권이 따로 있을 수 없다"며 "지역의 어려움과 현안을 해결하기 위해서는 여야와 정파를 넘어선 협력이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 "강원도가 가진 가능성을 실제 성과로 만들기 위해서는 국회의원들의 경험과 역량·중앙정치권에서의 역할이 절실하다"며 "도와 도국회의원협의회가 하나의 팀이라는 자세로 강원의 미래를 함께 열어가자"고 당부했다.

우 지사는 지역 현안 해결을 위해 힘써온 강원도국회의원보좌진협의회 보좌진들과 도청 공무원들의 노고에도 감사를 전했다.

강원특별자치도는 이번 간담회를 계기로 도와 지역구 국회의원 간 소통과 협력체계를 공고히 하고 주요 현안 해결과 국비 확보에 공동 대응하기로 했다.