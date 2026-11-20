▲경산문화관광재단이 주최하는 대한민국협주곡 대제전 with '아창제' 안내 포스터ⓒ경산시 제공

한국 창작음악과 세계 클래식 명곡을 한자리에서 만날 수 있는 특별한 무대가 경북 경산에 위치한 영남대학교 천마아트센터에서 펼쳐진다.

(재)경산문화관광재단(이사장 조현일)은 오는 12월 1일 오후 7시 30분 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀에서 경산시립교향악단 기획연주회 「경산시립교향악단 with 아창제 ‘대한민국 협주곡 대제전’」을 개최키로 했다.

이번 공연은 (재)경산문화관광재단과 한국문화예술위원회가 공동 주최하고, 경산시립교향악단과 한국창작음악제추진단이 공동 주관한다.

특히, 한국문화예술위원회의 대표적인 창작음악 지원사업인 ARKO 한국창작음악제(아창제)와 협력해 이영자, 한정임, 김형준 작곡가의 창작곡 3작품을 선보인다.

아창제는 우리나라 창작 관현악 작품의 작곡과 연주, 비평을 활성화하고 우수한 창작음악의 지속적인 연주와 대중화를 위해 추진되는 사업이다.

경산시립교향악단 상임지휘자 정헌의 지휘로 80명의 연주자가 무대에 오르며, 국내 정상급 솔리스트 7명이 협연자로 참여한다.

플루티스트 나재령, 피아니스트 박정국·송영민, 하모니시스트 박종성, 트럼페터 성재창, 첼리스트 이희수, 비올리스트 한연숙이 각자의 악기로 오케스트라와 호흡을 맞추며 협주곡을 연주한다.

한국 작곡가들의 독창적인 음악적 시도부터 시대를 초월해 사랑받는 클래식 명곡까지 폭넓은 레퍼토리를 통해 오케스트라와 협연자가 만들어내는 음악적 조화를 선보일 예정이다.

경산시립교향악단 정헌 지휘자는 “한국 창작음악 세 작품과 시대를 대표하는 클래식 협주곡을 한 무대에서 선보인다는 점에서 더욱 특별한 공연”이며 “7명의 협연자와 오케스트라가 만들어내는 각기 다른 음악적 색채와 깊이있는 앙상블을 통해 관객들이 협주곡의 매력을 새롭게 발견하는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 티켓은 24일 오후 1시부터 티켓링크를 통해 예매할 수 있다. 1인당 최대 4매까지 예매 가능하며, 예매수수료는 별도 2천 원이다. 공연 관련 자세한 사항은 (재)경산문화관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.