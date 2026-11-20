경북 문경시는 2027년 예산안을 2026년 대비 160억 원(1.5%) 증액한 1조 710억 원 규모로 편성해 20일 의회에 제출했다. 총 예산 중 일반회계는 9천433억 원, 특별회계는 1천277억 원 규모다.

이번 본예산안에는 민선 9기 공약사업과 주요 현안사업에 174건, 1천663억 원을 편성했다. 또 국·도비 보조재원이 전년 대비 172억 원(5.7%) 증가했다.

세출예산 중 일자리 창출과 공약사업 및 현안사업으로 ▲문경 역세권 도시개발사업 170억 5천만 원 ▲산양제3농공단지 조성 65억 원 ▲문경형 창업밸리 및 워케이션 거점 조성 10억 원 ▲지역상품권 운영 108억 원 ▲도시가스 보급 확대사업 14억 4천만 원 ▲소상공인 특례보증 출연금 및 이차보전금 29억 2천만 원 ▲빈점포 활용 생활서비스 복합모델 조성 10억 원 등을 반영했다.

농·축산업 분야에는 ▲사과 등 과수산업 지원 37억 3천만 원 ▲농산물 도매시장 건립 26억 5천만 원 ▲오미자사업 지원 19억 9천만 원 ▲문경약돌축산물 농산업 혁신벨트 조성사업 8억 4천만 원 등을 편성했다.

문화관광·체육 분야에서는 ▲동서트레일 산촌스테이 및 워케이션센터 조성 10억 원 ▲문경 실내촬영스튜디오 조성 32억 5천만 원 ▲생활체육지도자 배치 및 프로그램 확대 12억 원 ▲문경역 파크골프장 조성 7억 원 등을 배정했다.

복지 및 교육 분야 예산으로는 ▲문경시 행복1번지 커뮤니티센터 건립 10억 6천만 원 ▲어르신 건강밥상지원 20억 6천만 원 ▲출산장려금 10억 원 ▲문경시장학회 출연금 23억 원 ▲아동 꿈키움바우처 지원 6억 7천만 원 등을 편성했다.

시민의 안전과 생활 인프라 확충을 위한 사업으로는 ▲하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 131억 4천만 원 ▲단산터널 개설사업 69억 3천만 원 ▲안심통학택시 탑승비용 지원사업 6억 원 등을 반영했다.

김학홍 문경시장은 “2027년 본예산안은 민선9기 공약을 본격적으로 실행에 옮기고 민생경제 회복의 토대를 마련하기 위한 예산”이라며 “한정된 재원을 가장 필요한 곳에 투입해 주요 사업을 차질없이 추진하겠다”고 밝혔다.

문경시의 2027년도 본예산안은 오는 12월 2일 개최되는 제297회 문경시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 최종 확정된다.