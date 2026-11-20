▲박병익 전 대한육상연맹 이사 ⓒ연합뉴스

박병익(68) 전 대한육상연맹 이사가 전주시체육회장 선거 출마를 선언했다.

박 전 이사는 20일 전북체육회관에서 기자회견을 열고 "체육인이 주인이 되고 체육인이 존중받는 전주시체육회를 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "일방적으로 지시하는 체육회가 아니라 듣고 연결하고 뒷받침하는 체육회, 일부 종목에만 시선이 머무는 체육회가 아니라 모든 종목과 생활체육 현장을 함께 살피는 체육회가 되겠다"고 강조했다.

주요 공약으로는 △학교·엘리트·생활체육 연계 강화 △생활체육 참여 기회 확대 △전주시체육회관 건립 △종목단체 지원체계 개선 △체육 지도자 및 실무자 처우 개선 △국내외 스포츠 교류 및 대회 유치 확대 △공정하고 투명한 체육행정 실현 등을 제시했다.

전주시체육회관 건립에 대해서 "그간 추진 경과와 재정·부지·운영 여건을 투명하게 검토하고 관계기관과 협의해 실현 가능한 건립 방향을 제시하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "말보다 실행으로 평가받겠다"며 "체육인이 주인 되는 변화, 시민이 함께 누리는 체육도시 전주를 만들기 위해 현장의 목소리부터 듣겠다"고 말했다.

박 전 이사는 전북 남원 출신으로 전주시육상연합회 초대 회장, 전북육상연합회장, 전주시체육회 및 전북체육회 이사, 세계태권도문화엑스포 조직위원회 사무총장, 국제라이온스협회 전북지구 제43대 총재 등을 역임했다.