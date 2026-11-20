▲20일 김재원 조국혁신당 의원과 업체 대표 및 참여연대 관계자들이 대한축구협회와 쿠팡의 공정거래법 위반 의혹에 대한 신고서를 제출하기 위해 정부과천청사로 들어서고 있다. ⓒ김재원 의원실

전북현대와 파리 생제르맹(PSG) 친선경기 등 해외 유명 축구단 초청 과정에서 불거진 대한축구협회의 쿠팡 특혜 의혹이 공정거래위원회 신고로 이어졌다.

김재원 조국혁신당 의원은 20일 국회 소통관에서 스타디움엑스, 디드라이브, 참여연대 민생희망본부와 공동 기자회견을 열고 대한축구협회와 쿠팡의 불공정거래 의혹에 대한 조사를 촉구했다.

앞서 김 의원은 국회 국정감사 등에서 축구협회가 2023년 1월 쿠팡 측 요청을 받아 축구협회나 K리그 경기 일정과 겹칠 경우 다른 사업자의 초청경기를 승인하지 않겠다는 취지의 영문 서한을 발급한 사실을 지적했다.

당시 PSG 방한경기를 추진하던 스타디움엑스는 해당 서한이 PSG 측에 전달된 이후 계약이 무산됐다고 주장했으며 PSG는 같은 해 8월 쿠팡플레이 시리즈를 통해 전북현대와 친선경기를 치렀다.

김 의원실이 공개한 자료에 따르면 축구협회는 2023년부터 올해까지 쿠팡플레이 시리즈 9경기 예치금을 면제한 반면 경쟁사업자에게는 수십억원을 요구했다.

이에 축구협회는 재정적으로 검증되지 않은 사업자로 인한 피해를 방지하기 위해 예치금 제도를 도입했으며 동일한 기준을 적용했다는 입장을 밝힌 바 있다.

김 의원은 "국제경기 개최 승인권은 특정 기업의 이익을 위해 행사돼서는 안 된다"며 "경기 개최를 희망하는 사업자에게는 공정하고 투명한 기준이 적용돼야 한다"고 강조했다.

김 의원은 기자회견 직후 업체 대표 및 참여연대 관계자들과 공정위를 방문해 대한축구협회와 쿠팡에 대한 공정거래법 위반 의혹 신고서를 제출했다.