▲ⓒ임실군의회

전북 임실군의회(의장 정일윤)가 20일 제1차 본회의를 열고 내년도 군정 살림살이를 결정할 제357회 제2차 정례회를 개회했다.

이번 회기는 다음 달 21일까지 32일간 이어진다.

의회는 개회 첫날 2027년도 예산안에 대한 군수의 제안설명을 청취했다.

이어 초고압 송전선로 대책 특별위원회 구성 결의안과 건의안 2건을 처리한다.

건의안은 인공지능(AI)의 사회적 위험 대응 및 안전관리 대책 마련과 미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 재원 보장·지방재정 자율성 확보를 촉구하는 내용이다.

이번 회기에는 의원 발의 5건과 군수 제출 13건 등 총 18건의 의안이 상정돼 소관 위원회에 회부됐다.

의회는 20일 오후 2시부터 27일까지 행정사무감사를 실시해 집행부 주요 사업 실태와 행정 전반을 점검한다.

다음 달 2일 운영행정위원회와 농업복지위원회의 안건 심사를 거쳐, 7일부터 16일까지 예산결산특별위원회가 내년도 예산안을 심의한다.

의회는 정례회 마지막 날인 21일 제2차 본회의에서 2027년도 예산안 등 주요 안건을 최종 의결할 예정이다.



정일윤 의장은 개회사를 통해 "한정된 재원이 임실의 중장기적인 발전과 당면한 현안 해결에 제대로 쓰일 수 있도록 사업의 필요성과 우선순위를 함께 고민해야 한다"고 강조하며 "이번 정례회가 올 한 해 군정을 차분히 돌아보고, 내년도 임실의 새로운 도약을 준비하는 깊이 있는 논의의 장이 되기를 바란다"고 덧붙였다.