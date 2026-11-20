▲사과문 ⓒ전주대 홈페이지

전북자치도교육청과 전주대학교에서 이틀 연속 해킹 사고가 발생해 학생과 교직원 등의 개인정보가 대거 유출됐다.

20일 전주대 등에 따르면 지난 16일 오후 11시42분께 학내 온라인 교양 교육과정(AHA) 서비스가 해킹돼 개인정보 약 18만 건이 유출됐으며 이 중 주민등록번호만 2만5000여 건에 달한다.

유출 대상은 재학생, 휴학생, 졸업생, 제적생, 재직·퇴직 교직원, 옛 홈페이지 회원, 평생교육원 골프 수강생 등이다.

개인정보 유출 통지문에 따르면 주민등록번호, 비밀번호, 주소, 휴대전화번호, 장애 여부, 학적·재직 상태, 입사일자 등도 유출됐다.

대학은 사고 발생 16시간여 만에 유출 사실을 확인해 외부 접속을 차단하고 개인정보보호위원회, 한국인터넷진흥원, 교육부에 신고했다.

앞서 지난 15일 전북교육청에서도 통학차량 관리시스템이 해킹돼 9924명 개인정보가 유출됐다.

유출 항목은 학생 이름, 주소, 보호자 연락처, 통학버스 차량번호 등 8개로 2024년 시스템 개통 이후 누적된 정보가 유출된 것으로 추정된다.

전북교육청은 교육부로부터 유출 의심 정황을 통보받은 지 1시간40분 만에 시스템을 폐쇄하고 이튿날 전북경찰청에 수사를 의뢰했으며 국가정보원도 해킹 경로를 추적하고 있다.

한편 지난 2024년 전북대학교에서도 해킹으로 약 32만 명 개인정보가 유출돼 6억원이 넘는 과징금이 부과된 바 있다.

두 기관은 보안 점검과 재발 방지 대책 마련에 나섰으며 전주대는 주민등록번호가 유출된 피해자에 대한 별도의 지원 방안도 검토하고 있다.