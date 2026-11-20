▲10월 30일 전남광주 동구 주남마을 인근에 걸린 현수막 내용. 현수막에서는 이승만·박정희 전 대통령과 전두환씨의 사진, 이들의 업적을 내세운 문구와 함께 이주민을 묘사한 그림이 담겼다. 2026.11.20 ⓒSNS갈무리

행정안전부가 전남광주 동구 주남마을 인근에 걸린 '전두환 업적' 현수막을 이주민 혐오·차별을 조장할 우려가 있는 금지광고물로 판단하자, 5·18기념재단이 "전두환 미화와 5·18 역사왜곡에 대해서도 판단 기준을 마련하라"고 촉구하고 나섰다.

5·18기념재단은 20일 성명을 내고 "이주민에 대한 혐오와 차별 조장 우려만 지적했을 뿐, 정작 전두환 미화와 5·18 역사왜곡·폄훼 문제에 대해서는 판단을 제시하지 않았다"고 행안부를 비판했다.

재단은 현수막이 걸린 주남마을에서 1980년 5월 계엄군에 의해 민간인들이 희생됐고, 전두환씨는 5·18 관련 내란죄로 유죄가 확정됐다는 점을 근거 삼았다.

재단은 "이러한 장소에서 전두환의 업적을 선전하는 행위는 국가폭력의 역사적 책임을 가리고 희생자와 유가족에게 또 다른 상처를 주는 행위"라고 지적했다.

이어 "행정안전부가 현수막의 전체 내용과 역사적 맥락을 고려하여 내란 범죄의 정당화와 5·18 역사왜곡·폄훼 문제에 대해서도 명확한 판단 기준과 대응 방안을 마련할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

앞서 지난달 30일 전남광주통합특별시 동구 월남동 주남마을 인근 도로에 친미연합당 명의의 현수막이 걸렸다.

현수막에는 이승만·박정희 전 대통령과 전두환씨의 사진, 이들의 업적을 내세운 문구가 담겼다. 이와 함께 현수막 오른쪽 부분에는 이주민을 받들고 있는 태극기 옷을 입고 있는 사람들을 묘사한 그림도 담겼다. 주민들의 철거 요구가 이어지자 동구는 지난 2일 현수막을 직권 철거하고 행안부에 금지광고물 해당 여부를 질의했다.

행안부는 지난 18일 회신에서 현수막 속 그림이 이주민을 국민을 짓누르며 부당한 특혜를 누리는 집단처럼 묘사했다고 봤다. 이 같은 표현이 이주민에 대한 혐오와 차별을 조장할 우려가 있다는 이유로 해당 현수막을 금지광고물로 판단했다.