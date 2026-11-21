전북특별자치도는 21일 오전 2시 군산·김제·고창·부안 등 4개 시·군에 대설주의보가 발효됨에 따라 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다.

기상청은 이날 새벽까지 전북 서해안과 남부 지역을 중심으로 시간당 1~3㎝의 눈이 내릴 것으로 예보했다. 기온이 떨어지면서 교량과 터널 진출입로 등에서는 도로 살얼음이 생길 수 있다.

전북도는 시·군 및 유관기관과 기상 상황을 공유하고 주요 도로와 고갯길 등 결빙 취약 구간에 염화칼슘 등 제설제를 사전 살포하고 있다. 축사와 비닐하우스 등 눈과 강풍에 취약한 시설의 점검과 순찰도 강화했다.

대설주의보가 내려진 지역에는 전광판과 문자메시지, 마을방송으로 기상 상황과 행동요령을 안내하고 있다. 한파 취약계층의 안부는 재난도우미가 전화와 방문으로 확인하고 있다.

오택림 전북도 도민안전실장은 “도로 제설과 적설 취약시설 안전관리를 강화해 도민 피해를 최소화하는 데 만전을 기하겠다”며 “도민께서도 기상 상황을 수시로 확인하고 차량 운행과 외출 시 안전에 각별히 유의해 주시기 바란다”고 당부했다.