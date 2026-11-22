"남해군이 '2026 아시아 도시 경관상' 본상을 수상했습니다."

즉 남해의 경관 자원이 세계적인 관광 경쟁력으로 발전할 가능성을 인정받았다는 것.

류경완 남해군수는 21일 "약 204 km 해안 도로를 따라 펼쳐지는 바다 조망을 공공의 자산으로 보전하고 자연과 사람이 조화를 이루는 경관 도시를 만들어 가는 정책 방향에서 높은 평가를 받았다"고 밝혔다.

▲류경완 남해군수(왼쪽)가 '아시아 도시 경관상'을 받고 기뻐하고 있다. ⓒ남해군

류 군수는 "이번 수상을 계기로 남해 전역을 하나의 정원으로 가꾸는데 박차를 가하겠다"며 "정원과 경관 자원을 관광산업·지역일자리·소득창출로 연결하고 고령화·인구 감소·기후위기에 대응하는 지속 가능한 지역 발전 모델로 발전시켜 나갈 방침이다"고 말했다.

류 군수는 "이번 수상은 남해의 아름다운 바다 조망을 30 년간 행정과 주민이 함께 지켜온 노력이 세계적으로 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다"고 하면서 "기존 시설과 지역 자원을 활용한 정원을 관광 산업과 연결해 대한민국을 대표하는 정원의 섬 남해를 만들어 나가겠다"고 강조했다.