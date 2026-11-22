"항공우주 전문과학관 조성합니다."

박일동 진주부시장은 착수보고회를 가졌다고 21일 이같이 밝혔다.

박 부시장은 "이번 착수보고회는 공립 항공우주 전문과학관의 핵심 시설인 천체투영관 조성을 본격적으로 추진하기에 앞서 사업의 기본 방향과 비전을 공유하고 분야별 전문가의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다"고 밝혔다.

그러면서 "2027년 9월 건축물 준공을 거쳐 2028년 상반기에 개관을 목표로 하고 있다"고 말했다.

▲박일동 진주부시장(가운데)이 천체투영관 착수보고회를 마치고 기념촬영하고 있다. ⓒ진주시

박 부시장은 "천체투영관은 천문·우주 과학의 원리와 다양한 우주 현상을 생생한 영상으로 체험할 수 있는 공간이다"며 "항공·우주 분야에 특화된 영상 콘텐츠와 흥미로운 스토리텔링을 접목해 관람객의 이해와 몰입도를 높이고 고품질 풀돔 영상을 상영해 어렵게 느껴질 수 있는 천문·우주 과학을 쉽고 흥미롭게 전달할 계획이다"고 밝혔다.

박일동 부시장은 "우주항공산업의 선도도시로 성장해 가는 과정에서 과학관이 시민들에게 과학의 즐거움과 미래에 대한 꿈을 심어주는 공간이 되기를 기대한다"고 하면서 "전문가 자문단과 긴밀히 협력해 완성도 높은 시설과 교육 콘텐츠를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.