거제시는 지방세와 지방행정제재·부과금의 고액상습체납자 71명에 대한 명단을 18일에 공개했다.

이번 공개 대상은 개인 55명과 법인 16명이며 총 체납액은 15억 원이다.

공개항목은 체납자의 성명(법인명)·나이·주소·체납액·체납 요지 등이다.

공개된 명단은 행정안전부와 지방자치단체 누리집 등을 통해 확인할 수 있으며 게시 기간은 12월 31일까지이다.

▲거제시청 전경, ⓒ프레시안(조민규)

시 관계자는 "명단공개 이후에도 체납액 징수를 위한 사후관리를 지속적으로 추진할 계획이다"고 하면서 "체납자의 부동산·차량·금융재산 등 재산조회를 통해 확인된 재산은 신속하게 압류하고 납부하지 않을 경우 공매 등 강제징수 절차를 진행할 방침이다"고 밝혔다.

또 "고액상습체납자에 대한 체납원인과 납부능력을 분석해 맞춤형 징수활동을 실시하고 재산 은닉이나 고의적인 납부회피 행위에 대해서는 관련 법령에 따라 엄정하게 대응할 예정이다"고 덧붙였다.

그러면서 "법령상 요건을 충족하는 체납자에 대해서는 출국금지 요청 등 추가적인 행정제제도 검토하는 등 행정력을 집중할 계획이다"고 했다.