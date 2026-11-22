오세훈 서울시장이 "대법원장 탄핵, 대통령 심판열차의 출발이 될 것"이라고 했다.

오 시장은 22일 자신의 페이스북에 "민주당이 헌정사상 초유의 대법원장 탄핵이라는 역사적 만행을 예고하고 있다"며 이 같이 말했다.

그는 "한덕수 전 총리에 대한 대법원 파기환송을 빌미로 삼고 있지만, 민주당도 법리적으로 탄핵 사유가 될 수 없다는 사실을 모를 리 없다"며 "결국 조희대 대법원장 탄핵으로 대통령 재판을 없애기 위한 사법부 장악의 마침표를 찍겠다는 것"이라고 주장했다.

그는 "대법원장을 직무에서 배제하고 법관 인사까지 좌우해 사법부 전체를 정권의 친위부대로 만들겠다는 계획으로 보인다"며 "대통령 재판이 재개되더라도 정권의 입맛에 맞는 판결을 받을 수 있도록 사법부를 길들이겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 것"이라고 했다.

그는 "전월세는 치솟고, 정부를 믿고 투자한 주식은 추락하고, 급격히 얼어붙은 소비에 자영업자들이 무너지고 있다"며 "AI 부정행위의 충격으로 온 나라가 혼란에 빠졌고, 가뜩이나 불안한 청년들은 갈 길을 잃었다"라고 주장했다.

그는 "외교·안보는 어떤가. 한미동맹은 흔들리고, 북한의 위협은 날이 갈수록 노골적"이라면서 "국민은 "정말 이래도 되는 것이냐"고 묻고 있는데, 정작 중요한 민생 현안에는 대통령이 보이지 않는다"라고 비판했다.

그는 이재명 대통령을 향해 "지금이라도 민주당을 멈춰 세우라. 그렇지 않으면 이재명 대통령은 실패한 대통령을 넘어 국민이 용서할 수 없는 대통령으로 남게 될 것"이라며 "대법원장 탄핵소추안이 처리되는 날, 이재명 대통령을 향한 국민 심판열차가 출발할 것이다. 그리고 그 열차는 결코 멈춰 세울 수 없을 것"이라고 주장했다.